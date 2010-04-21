При МВС створять ще одну громадську раду із захисту прав людини

При Міністерстві внутрішніх справ України буде створено громадську раду із захисту прав людини. Очолить Раду Едуард Багіров. Про це йшлося під час зустрічі міністра МВС Анатолія Могильова та Президента України Віктора Януковича.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Глави держави, такі ж ради, очолювані відомими правозахисниками, будуть створені в усіх обласних центрах і великих містах України і вони матимуть достатньо широкі функції з моніторингу прав людини.

Президент України Віктор Янукович повідомив, що найближчим часом він має намір зустрітися з широким колом правозахисників і обговорити з ними питання про становище з правами людини в Україні.

"Ми повинні зробити все для захисту прав громадян, для дотримання демократичних принципів у нашій країні", - наголосив Віктор Янукович.

Разом з тим, як розповів у коментарі ZAXID.NET співголова Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Євген Захаров, його дивує позиція керівництва МВС.

"Раду, яку я очолюю, створено за наказом міністра внутрішніх справ в грудні 2005 року. Окрім того, існує постанова Кабміну про створення громадських рад (Постанова КМУ від 26 листопада 2009 р. №1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики". – ZAXID.NET). Цю постанову я вважаю мертвонародженою, бо за нею неможливо щось створити. Про що каже Президент – незрозуміло. Немовби немає нашої Громадської ради з її 4-річною працею, Громадських рад при головних та обласних управліннях МВС. А що, хіба накази міністра про створення нашої та інших рад скасовано?! Ще 10 грудня ми проводили засідання нашої Ради, на яке запросили представників Мін’юсту та Кабміну, оскільки хотіли зрозуміти, як узгоджується наявність нашої ради з постановою №1302. Вони сказали, що наша рада – спеціалізована, щоб ми будемо собі далі працювали, а іншу раду якось буде створено", – розповів Євген Захаров.

Він зазначає: як далі розвиватиметься ситуація з громадськими радами з дотримання прав людини при МВС – невідомо.

"Я не можу сказати, що кроки нового керівництва МВС щодо захисту прав людини спрямовані, аби покращити ситуацію", – сказав Захаров.

За словами правозахисника, про це яскраво свідчить ліквідація управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС, а також звільнення 27 регіональних помічників міністра внутрішніх справ з питань дотримання прав людини.

"Не можу сказати, як тепер виконуватимуться проекти щодо захисту прав людини без цього управління, і зокрема, діючий проект мобільних груп з моніторингу прав людини, – додав Євген Захаров. – Потрібно створювати нові механізми".

З його слів, також МВС зараз готує нове положення про роботу громадської ради з дотримання прав людини. Є.Захаров також вважає це неприпустимим, мовляв, положення про громадську раду мають писати самі ж представники громадськості, які працюватимуть у цій раді, крім того, "положення і регламент вже давно є, відповідно до них громадські ради давно працюють, і за міністра Луценка, і за міністра Цушка".

"Також з публікацій на сайті МВС можу зробити висновок, що планується керування громадською радою буде начальником підрозділу МВС… Я ще не бачив тексту положення, воно наразі в розробці", – зауважив Євген Захаров.

Разом з тим, відповідаючи на питання ZAXID.NET про те, чим відомий Едуард Багіров, Є.Захаров сказав: "Ми з ним ніколи не співпрацювали. Багіров є членом великої кількості різних громадських рад і називає себе правозахисником. Але я не бачу результатів його праці у правозахисті. На його дії було багато нарікань".