Українські інтернет-сайти поділять на "чорних" і "білих"?

Національна експертна комісія на черговому засіданні, яке відбулося 20 квітня, розглянула питання про дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі в інтернеті.

«За 2009-2010 рік НЕК розглянула 12 питань, що стосувалися конкретних прикладів дотримання законодавства про захист суспільної моралі в інтернеті», - зазначив голова НЕК Василь Костицький, представивши присутнім аналітичну довідку з цього питання. Зокрема, чотири рішення щодо продукції, яка порушує етичні, гуманістичні, моральні норми суспільства та негативно впливають на суспільну мораль, на сайтах politik.at.ua, tabloid.pravda.com.ua, fraza.ua та повідомлення окремих веб-сторінок, на яких висвітлювалися обставини вбивства студента Одеського національного університету Максима Чайки. Також чотири рішення, що стосуються порушень законодавства щодо обігу та розповсюдження продукції еротичного або порнографічного характеру, декілька рішень щодо продукції, які мають ознаки пропаганди релігійної та національної ворожнечі, що пропагують жорстокість тощо. Про прийняті рішення були проінформовані правоохоронні органи та відповідні сайти.

За словами Василя Костицького, зважаючи на актуальність проблематики, апарат НЕК з 15 по 24 березня провів дослідження 66 українських інтернет-ресурсів, у тому числі й «Телекритики». Дослідження проводилося методом вибіркового аналізу за адресами сайтів та пошуковими тематичними словами.

У аналітичній довідці представлені адреси сайтів, на яких деталізуються подробиці ДТП та кримінальних злочинів, обговорюються питання релігійної чи національної ворожнечі, демонструється фото та відеопродукція, яка пропагує насильство та жорстокість, надається інформація про надання сексуальних послуг тощо.

За словами пана Костицького на деяких сайтах, що висвітлюють політичні, соціально-економічні чи культурні події, подекуди можна зустріти еротичні фото.

Аналізуючи вітчизняні інтернет-ресурси, НЕК виокремила наступні проблеми: відсутність законодавства, яке б регулювало діяльність електронних ЗМІ; відсутність механізмів та технічних можливостей контролю за українським сегментом інтернету; безперешкодне розповсюдження порнографії, зокрема й дитячої, а також матеріалів, які пропагують культ насильства та жорстокості, ксенофобію, расову та релігійну нетерпимість.

З цього питання виступили представники компанії «Київстар», Телекомунікаційної палати України, Інтернет асоціації України, СБУ, МВС, які говорили про важливість батьківського контролю, культуру користування інтернетом, створення «білого» списку сайтів для відвідування дітьми.