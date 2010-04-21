Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Треті конституційні читання"

Лабораторія законодавчих ініціатив запрошує до участі в Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Треті конституційні читання" присвяченої пам`яті академіка права Ю.М. Тодики, яка відбудеться 28-29 травня 2010 року в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77. За результатами конференції буде видано збірки тез наукових доповідей та повідомлень.



Для участі у конференції необхідно до 28 квітня 2010 року надіслати тези наукових доповідей і повідомлень в електронному вигляді на e-mail: Kchytannya@gmail.com

Більш детальна інформація про Конференцію опублікована на веб-сайті Лабораторії законодавчих ініціатив.