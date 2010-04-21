У Британії медикам забороняють носити натільний хрест

Британський суд відкинув позов медсестри лікарні Ексетера до адміністрації медичного закладу, що заборонила їй носити натільний хрест під час роботи з пацієнтами. У своєму позові 54-річна Ширлі Чаплін наполягала на тому, що заборона щодо носіння релігійного символу порушує її право на свободу віросповідання.

Історія Чаплін отримала значний резонанс у Великобританії, а її позов до лікарні підтримали кілька британських єпископів. У підготовці позову медсестри до лікарні брав участь Християнський юридичний центр, що спеціалізується на правовій підтримці віруючих у судових розглядах, пов`язаних з релігією.

За підсумками розгляду позову, апеляційний суд з трудових питань постановив, що адміністрація Королівської лікарні Девона і Ексетера (Royal Devon and Exeter Hospital) діяла на законних підставах і, крім того, зробила все від неї залежне для того, щоб досягти компромісу з релігійною співробітницею.

Зокрема, пані Чаплін пропонувалося носити свій натільний хрест в кишені, або щільно прикріпити його до уніформи. Після того, як жінка відмовилася виконати розпорядження адміністрації, її усунули від роботи з пацієнтами і перевели в реєстратуру. Аналогічні вимоги в лікарні висувалися до представників інших релігій. Так, медпрацівникам-сикхи було заборонено носити в палатах сталеві браслети на зап`ястях (кара).

Діюча в медичних установах Великобританії заборона на носіння прикрас, включаючи релігійні символи, під час роботи з пацієнтами, пояснюється міркуваннями гігієни і безпеки. Ланцюжки і браслети розглядаються як потенційні переносники інфекцій.

По завершенні слухань пані Чаплін заявила про намір оскаржити рішення суду. Припиняти роботу в лікарні жінка поки не має наміру.

medportal.ru