Прес-конференція "Права людини в Україні: хронічні хвороби і нові виклики"

14:16, 22 квітня 2010
Права людини
1 0

23 квітня о 12.00 год  в приміщенні Інформаційної агенції ІМК (вул. Б.Хмельницького, 17/52-А) відбудеться прес-конференція «Права людини в Україні: хронічні хвороби і нові виклики».

Організатор прес-конференції — Фонд «Демократичні ініціативи»

Учасники:

§ Ірина Бекешкіна — науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи»
§ Володимир Яворський — виконавчий директор Української Гельсинської спілки з прав людини

Основні питання до розгляду:

Ø Права людини в Україні: що змінилося від 2004 року?
Ø Найбільш гострі проблеми у дотриманні прав людини в Україні
Ø Нова влада – нові виклики

Під час прес-конференції Ви матимете змогу отримати прес-реліз із результатами експертного дослідження «Український барометр-2009» у дотримання прав людини та дані соціологічного опитування щодо ставлення населення до дотримання політичних та соціальних прав

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter