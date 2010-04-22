23 квітня о 12.00 год в приміщенні Інформаційної агенції ІМК (вул. Б.Хмельницького, 17/52-А) відбудеться прес-конференція «Права людини в Україні: хронічні хвороби і нові виклики».

Організатор прес-конференції — Фонд «Демократичні ініціативи»



Учасники:



§ Ірина Бекешкіна — науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи»

§ Володимир Яворський — виконавчий директор Української Гельсинської спілки з прав людини



Основні питання до розгляду:



Ø Права людини в Україні: що змінилося від 2004 року?

Ø Найбільш гострі проблеми у дотриманні прав людини в Україні

Ø Нова влада – нові виклики

Під час прес-конференції Ви матимете змогу отримати прес-реліз із результатами експертного дослідження «Український барометр-2009» у дотримання прав людини та дані соціологічного опитування щодо ставлення населення до дотримання політичних та соціальних прав