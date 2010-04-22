Табачник дозволив вузам навчати іноземців будь-якою мовою

Вищі навчальні заклади України можуть здійснювати навчання іноземців для здобуття вищої освіти, крім українською, також іноземними мовами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові заявив міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що вчора він підписав наказ, яким дозволив усім університетам України «набирати і навчати іноземців тією мовою, якою забажає іноземець, і якою забажає його навчати вищий навчальний заклад».

«З метою розвитку автономії вищих навчальних закладів, підвищення конкурентоспроможності української освіти та міжнародного авторитету України, поліпшення якості освітніх послуг, що надаються іноземцям, наказую встановити, що вищі навчальні заклади України можуть здійснювати навчання іноземців для здобуття вищої освіти, крім українською, також іноземними мовами за наявності відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки. Мова навчання визначається вищим навчальним закладом з урахуванням наявності науково-педагогічних кадрів та науково-методичного забезпечення потреб і бажань іноземних студентів», – зачитав наказ Д.ТАБАЧНИК.

«Наші університети можуть навчати тією мовою, якою захочуть навчатися іноземці. Технічні фахи – російською мовою, Київська політехніка цілий ряд базових фахів веде англійською мовою, Харківська політехніка готує англійською мовою, і тут немає ніякої проблеми», - роз’яснив міністр.

На думку Д.ТАБАЧНИКА, цей наказ створює «в часи економічної скрути» вишам України умови, за яких вони зможуть у повній мірі «реалізувати свій творчий, педагогічний і науковий потенціал, коли кожен університет зможе заробляти кошти собі і підготовкою студентів-контрактників, і студентів-іноземців».

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що за останні 5 років, коли було запроваджено навчання у вищих навчальних закладах лише українською мовою, почався величезний відтік студентів з арабських та азійських країн - «почали втрачати в першу чергу держава і вищі навчальні заклади».

«У нас щороку вступало за контрактом близько 5 тисяч громадян Росії. 1 вересня 2009 року вперше цей показник майже на чверть скоротився. Він вперше впав за останні 7-8 років нижче 4 тисяч – 3 тис. 860. Тому ми повинні повертати іноземних студентів до наших вищих навчальних закладів. Це майбутні інженери, які будуть зорієнтовані на українське виробництво, це майбутні лікарі, які будуть зорієнтовані на українські клініки, на українські школи. Це, зрештою, міжнародний авторитет України і величезні кошти», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.

Міністр висловив сподівання, що це розпорядження приверне до вітчизняних ВНЗ понад 50 тис. іноземних студентів та Україна ввійде у 20-ку найбільших держав-надавачів освітніх послуг.

«На сьогоднішній день ми прагнемо, щоб кількість іноземних студентів в Україні досягла 50 тисяч, і це реальне завдання. Ми ставимо амбітне завдання увійти в двадцятку найбільших визнаних держав, які є центрами надання освітніх послуг», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові розпочала роботу розширена колегія Міністерства освіти України під головуванням міністра Д.ТАБАЧНИКА, де підсумовуватиметься діяльністі вищих навчальних закладів у 2009 році та будуть поставлені основні завдання на 2010 рік. У заході братимуть участь віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН та понад 900 представників закладів освіти та профспілок працівників освіти і науки України.