Нагороджено учнів-членів Малої академії наук України

21 квітня 2010 року голова Держдепартаменту Микола Паладій брав участь в урочистих заходах, присвячених заключному етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (МАНУ) 2009 – 2010 навчального року.

З метою підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи за результатами підсумків ІІІ етапу зазначеного вище конкурсу-захисту вирішено нагородити за творчі здобутки в галузі технічних наук Андрія Юдаєва, учня 10 класу Дніпродзержинського технічного ліцею Дніпропетровської області (секція "Матеріалознавство"), та Максима Юречка, учня 11 класу Волинського ліцею-інтернату (секція "Екологічно безпечні технології"), грамотами Держдепартаменту інтелектуальної власності.

Юні винахідники, діти напівсироти, вразили Миколу Паладія прагненням втілювати власні інноваційні ідеї в життя. Представлені ними на конкурс роботи звернули на себе увагу, бо були найкращими.

– Тільки за творчо обдарованою молоддю – гідне майбутнє держави, прикладом цьому слугує це свято – нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ. Ознайомившись на виставці з деякими роботами переможців, можу констатувати, що в Україні росте достойне інтелектуальне та наукове молоде покоління, – прокоментував голова Держдепартаменту.

Учасники конкурсу традиційно представляють власні наукові дослідження в 53 секціях, об’єднаних у дев’ять наукових відділень, серед яких відділення комп’ютерних наук, хімії та біології, математики, економіки, фізики тощо.

– З метою найповнішого забезпечення відкритості та прозорості конкурсу, об’єктивності у визначенні переможців та призерів, оперативності під час опрацювання інформації запроваджено автоматизовану систему отримання результатів конкурсу, яке здійснювалося за допомогою факторно-критеріальної моделі захисту науково-дослідницької роботи, розробленої на основі кваліметричного підходу, – розповів президент МАНУ Станіслав Довгий. Він також зазначив, що з усіма роботами можна буде ознайомитися на сайті МАНУ, де працюватиме відповідна база конкурсних учнівських робіт.

