СБУ затримала суддю-втікача

Співробітники Служби безпеки України розшукали і затримали суддю Бориспільського міськрайонного суду, який перебував у загальнодержавному розшуку за скоєння посадових злочинів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, використовуючи особливі державні повноваження, 51-річний суддя виніс на користь третіх осіб низку постанов та ухвал. Цими рішеннями скасовувалася реєстрація 559 державних актів про право власності фізичних осіб на земельні ділянки (паї), в межах Гірської та Щасливської сільських рад Київської області, а також блокувалася робота одного з міжгалузевих виробничо-кооперативних об’єднань.

Співробітниками СБУ було викрито факти корупції і злочинні схеми, за допомогою яких здійснюються протиправні оборудки із землею, зібрано матеріали, які стали підставою для порушення наприкінці 2007 року прокуратурою Київської області кримінальної справи за ознаками скоєння злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

Зважаючи на особливий статус судді, Верховна Рада України мала надати згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Поки в установленому законом порядку питання розглядалося у парламенті, зловмисник зник з постійного місця проживання. У листопаді 2009 року Верховна Рада України прийняла постанову про звільнення судді із займаної посади Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

У результаті проведених СБУ оперативно-розшукових заходів, екс-суддю було розшукано та у квітні цього року затримано у Києві й передано слідчим прокуратури.

Як повідомлялося, торік у листопаді ВР дала згоду на затримання й арешт судді Бориспільського міжрайонного суду Миколи КОРНІЙЦЯ.

Як зазначалося в поданні Генпрокуратури, яке тоді підтримали 412 депутатів, під час досудового слідства з’ясовано, що М.КОРНІЄЦЬ постановив чотири завідомо неправосудні постанови, внаслідок чого 559 громадян було незаконно позбавлено права на земельні ділянки, які належали їм на підставі відповідних Державних актів на право власності на землю.

За даними слідства, М.КОРНІЄЦЬ, “зловживаючи наданим йому законом про статус суддів правом недоторканності, до слідчих органів не з’являється”.

В поданні зазначається, що 17 жовтня 2007 слідчим здійснено виїзд до Ялти в санаторій „Україна", де М.КОРНІЄЦЬ проходив курс лікування у зв`язку із серцево-судинним захворюванням, але дізнавшись про заплановані слідчі дії, він 16 жовтня 2007 зник із санаторію, не завершивши курс лікування.

У зв`язку з відсутністю за місцем проживання та роботи його було оголошено в розшук.