Благодійна вечірка в рамках проекту "Подаруй дитині радість"

Фонд «Україно! Я за тебе!» оголошує про початок проекту «Подаруй дитині радість!» та запрошує відвідати благодійну вечірку 27 квітня в клубі "Докер Паб" (вул. Богатирська, 25).

Початок вечірки о 19:00.

Ведучий - Сергiй Притула. Учасники: "Скай", "Недiля", "Atmasfera", "YouCrane", "45ен", "Пляж Бордо", "Gouache", "КоМаха".

Благодійний проект «Подаруй дитині радість!» створено з метою підтримки Мостищенської школи-інтернату для дітей з особливими освітніми потребами (Макарівського району Київської області).

У рамках реалізації проекту здійснюватиметься реконструкція будівлі школи-інтернату та благоустрій прилеглої ділянки.

Зокрема, планується відремонтувати дах будівлі, облаштувати ігровий та спортивний майданчики для дозвілля вихованців інтернату, створити затишну зелену зону навколо. Орієнтовна вартість проекту складає 250 тис. грн.

За довідками та акредитацією звертатися до координаторів проекту:

Альбіна Москаленко (050) 106-47-93

Андрій Солуянов (050) 384-01-25

Сайт проекту: www.dity.kiev.ua

Реквізити для фінансової допомоги:

Благодійний фонд "Україно! Я за тебе!"

код ЄДРПОУ 35137539, р/р № 26006060212523

в Столичній Філії ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Київ, МФО 380269

Призначення платежу: Благодійна допомога

