Депутатський дозор, або Так починалась інквізиція

Після створення органу, що регулює моральність у суспільстві (Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі), народні депутати вирішили відродити діяльність інквізиції. Народні обранці пропонують передбачення долі та ворожіння заборонити, а винних карати штрафом. Про спалення поки що мова не йде.

Так, 7 народних депутатів* (П. Унгурян, В. Дубіль, Ю. Бут, Смітюх Г., Шмельова С., Рудченко М., Царьков Є.) вирішили прирівняти діяльність екстрасенсів, знахарів та ворожок до поширення порнографії. Цитую шедевр українських «інквізиторів»: «у Законі України “Про захист суспільної моралі Статтю 5, абзац 4, після слів «жорстокості, поширення порнографії» доповнити інформацією наступного змісту: « діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, послуг з передрікання майбутнього (долі)».

Залишається тільки здогадуватись, що надихнуло депутатів ініціювати такий законопроект. Можливо, прочитання «Молоту відьом», де розповідається про те, як ловити і карати цих зловмисниць. Можливо, Довідника інквізитора. Та факт залишається фактом – ініціатива народних обранців суперечить Конституції України та Європейській конвенції з прав людини.

Так, юрист Харківської правозахисної групи Айгуль Муканова зазначає: «В цій ситуації, можливо, нам усім варто перечитати Конституцію, а також Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод, а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, які ратифіковані Україною та є частиною національного законодавства. Новий законопроект прямо суперечить викладеним в цих документах принципам і порушує право на свободу слова та свободу вираження поглядів, право на передачу та отримання інформації. Він порушує також право на свободу світогляду та віросповідання. Адже під визначення, які надаються в законопроекті, можна підвести обряди будь-якої релігійної концесії та будь-яку інакомислячу людину.

Якщо ж говорити про передбачення майбутнього, тут вже можна притягнути до адміністративної відповідальності кого завгодно, наприклад метеорологічні станції, політологів і т.д.

Фактично, даний законопроект встановлює цензуру, рамки якої можуть довільно визначатися державними органами, що неприпустимо для демократичної держави, якою проголосила себе Україна».

З огляду на це, залишається запропонувати народним депутатам, для убезпечення громадян від сил зла, особисто нести дозор. І хай буде з ними сила!

*Загальновідомо, що 7 – це щаслива цифра. Мабуть тому народні обранці саме цією кількістю вирішили подавати законопроект. Бо хто цих екстрасенсів знає, можуть і карму зіпсувати!

Марина Говорухіна, Українська Гельсинська спілка з прав людини

