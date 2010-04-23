Правозахисники поставили Януковичу "незадовільно"

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група заявляють про погіршення ситуації із дотриманням прав людини і основоположних свобод за перші 50 днів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій на ім`я Президента України В.ЯНУКОВИЧА, текст якого передано агентству УНІАН.

Правозахисники зазначають, що після виборів нова влада успадкувала системні проблеми: відсутність сильної незалежної судової влади, масові та брутальні порушення права на справедливий суд, відсутність поваги до правосуддя тощо. За їхніми оцінками, в Україні, за певними винятками, була відсутня цілісна системна політика щодо покращення становища із правами людини і основоположними свободами.

"Намагання правозахисних організацій, окремих відомств і державних службовців з МВС, Міністерства юстиції і Міністерства освіти і науки покращити ситуацію мали наслідком певний прогрес, але політична криза і принесення прав людини в жертву політичній доцільності не дали домогтися системних змін на краще", - сказано у тексті листа.

Разом із тим правозахисники констатують, що дії органів влади протягом перших 50 днів її діяльності не свідчать про наміри змінити ситуацію на краще, а спрямовані на згортання навіть тих позитивних тенденцій, що були. "Ми спостерігали численні порушення і прояви неповаги до прав людини за цей період", - йдеться у зверненні.

Занепокоєння правозахисних організацій викликає різкий наступ на свободу вираження поглядів, порушення права на рівний доступ до вищої освіти, перенесення місцевих виборів.

"Ми обурені ліквідацією Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності МВС та заявами про створення нової громадської ради з прав людини при МВС всупереч думки громадськості. Останнім часом спостерігаються брутальні порушення свободи мирних зібрань та інші порушення в МВС", - заявляють автори звернення.

Правозахисники акцентують увагу також на дискримінації жінок (суто чоловічий склад уряду, серед голів облдержадміністрацій немає жодної жінки) та публічні твердження, що жінки не можуть проводити реформи.

Стурбованість правозахисних організацій викликає також інформація про факти звільнення профспілкових активістів за відстоювання прав шахтарів.

"Знущанням над людськими цінностями вбачається нам намір КПУ поставити бюст Й.Сталіна в Запоріжжі тощо", - заявляють правозахисники.

Також, на їхню думку, не можна залишати без уваги погіршення доступу до архівних документів про політичні репресії, втручання СБУ у діяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та заява СБУ про необхідність спрощення механізму отримання санкції на збирання інформації з каналів зв’язку (прослуховування).

Для покращення ситуації в сфері прав людини правозахисники висловлюють готовність до співпраці і рекомендують посилити конституційні гарантії прав людини і основоположних свобод, а також провести реформування судової системи, кримінальної юстиції та системи безоплатної правової допомоги відповідно до ухвалених указами Президента концепцій, зокрема, ухвалити новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Крім того, на їхню думку, необхідно змінити пріоритети інформаційної політики, ухваливши законопроекти про доступ до публічної інформації, про інформацію, про суспільне радіомовлення, про громадські організації і переглянути законодавство про захист суспільної моралі та практику його застосування.

Правозахисники зазначають, що необхідно також переробити законопроекти про безоплатну правову допомогу, про порядок проведення мирних зібрань, проект Кодексу про працю, які суттєво порушують права людини.

Невідкладною, на їхнє переконання, є також необхідність введення посад спеціалізованих омбудсманів з протидії катуванням та поганому поводженню, з протидії дискримінації, з питань свободи інформації та захисту персональних даних та із захисту прав дітей, а також створення регіональних представництв Уповноваженого ВРУ з прав людини.