Пікетування офісу Партії регіонів незалежними профспілками

26 квітня 2010 року з 15.00 до 16.00 незалежними профспілками «Пряма дія» та «Захист праці» буде проведено пікетування офісу Партії регіонів у м. Києві по вул. Липська, 10.



Мета акції - привернути увагу громадськості до небезпеки прийняття нового Трудового кодексу України в редакції, яка порушує конституційні права найманих працівників, а також конвенції Міжнародної організації праці та Європейську соціальну хартію Ради Європи. Орієнтовна кількість учасників заходу: до 30 осіб. Учасники будуть у протигазах. Будуть використовуватись звукопідсилюючі пристрої та апаратура.



Захід пройде під гаслами: «ТКУ 2010 = Чорнобиль 1986» та «Трудовий кодекс – гірше радіації: протигаз не допоможе».



Контактні особи:

Лебедєв Юрій Володимирович, 8-097-377-22-16,

Задирака Володимир Сергійович, 8-097-237-59-65