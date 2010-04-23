Пікетування офісу Партії регіонів незалежними профспілками
26 квітня 2010 року з 15.00 до 16.00 незалежними профспілками «Пряма дія» та «Захист праці» буде проведено пікетування офісу Партії регіонів у м. Києві по вул. Липська, 10.
Мета акції - привернути увагу громадськості до небезпеки прийняття нового Трудового кодексу України в редакції, яка порушує конституційні права найманих працівників, а також конвенції Міжнародної організації праці та Європейську соціальну хартію Ради Європи. Орієнтовна кількість учасників заходу: до 30 осіб. Учасники будуть у протигазах. Будуть використовуватись звукопідсилюючі пристрої та апаратура.
Захід пройде під гаслами: «ТКУ 2010 = Чорнобиль 1986» та «Трудовий кодекс – гірше радіації: протигаз не допоможе».
Контактні особи:
Лебедєв Юрій Володимирович, 8-097-377-22-16,
Задирака Володимир Сергійович, 8-097-237-59-65