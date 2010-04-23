Торік прослуховували 20 тисяч українців

У парламенті зареєстровано законопроект, який зобов`язує операторів зв`язку та провайдерів купувати спеціальне обладнання, яке правоохронці використову ють для прослуховування.

Ініціатори документу таким чином збираються запобігати тероризму та боротися з корупцією. Але правозахисники розповіли Бі-Бі-Сі, що в Україні з прослуховуванням зловживають, про що свідчить статистика виданих судами дозволів на прослуховування.

Протягом багатьох останніх років також постійно лунають звинувачення з боку політиків, журналістів та бізнесменів у незаконному прослуховуванні їхніх телефонних розмов, за яке ніхто не несе покарання.

Законопроект, у разі прийняття, зобов`язує мобільних операторів та провайдерів встановлювати обладнання для зняття інформації з каналів зв`язку. Тобто прослуховування абонентів, надання інформації про дзвінки, перехоплення електронної пошти та інших електронних даних.

Зараз у законі про телекомунікації не прописаний обов `язок купувати цю техніку. Крім того, у нинішньому законодавстві взагалі не згадуються Інтернет-провайдери, тобто компанії, які надають доступ до Інтернету. Тепер деякі депутати парламенту хочуть зобов`язати провайдерів самих забезпечувати можливість стежити за громадянами, твердячи, що таким чином наведуть порядок з необхідною спецслужбам технікою серед приватних компаній і пропишують статус провайдерів у законодавстві. Як вони твердять, усі ці зусилля спрямовані на боротьбу з тероризмом та посилення конт розвідувальної діяльності.

Депутат Блоку Юлії Тимошенко Олександр Скибинецький пояснює: "Наприклад, іде інформація про те, що готується терористичний акт, або готується серйозна корупційна схема. І учасники цих задумів спілкуються між собою певною телефонною мережею, до цієї немає доступу ні в міліції, ні в спецслужби. Одні оператори це роблять, а інші не роблять".

Проте компанії зв`язку не згодні із твердженням про те, що мають надавати такі технічні умови.

Крім того, міністр внутрішніх справ опозиційного уряду Геннадій Москаль переконаний, що цим питанням мають опікуватися самі правоохоронці:

"Це питання у нас врегульовано законом про оперативно-розшукову діяльність, я не бачу потреби прийняття якихось додаткових нормативно-правових актів, чи законів. Єдине, що потрібне - це хороша техніка, яка є на заході, її треба закупляти і оснащувати підрозділи, які займаються зйомом інформації з каналів зв`язку, чи то мобільного, чи то провідного чи то іншого. Все полягає в техніці і в грошах, а законодавчої бази достатньо".

Водночас правозахисники заявлють про збільшення випадків прослуховування, особливо протягом останнього року. Євген Захаров голова Харківської правозахисної групи розповідає, що все більше людей в Україні не захищені від прослуховування:

"Масштаби прослуховування доволі великі. З 2005 року по 2008 рік кількість дозволів виросла з 15 тисяч до 25 тисяч з гаком. Що стосується року минулого, то голова Верховного суду якось нещодавно зазначив, що кількість дозволів на прослуховування телефонів, мобільних телефонів, електронної пошти - приблизно 20 тисяч".