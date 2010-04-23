У Галереї на Інститутській проходить виставка проекту художника Нікіти Кадана «Процедурна кімната». Проект реалізовано у співпраці з редакторкою літературно-мистецького, соціокритичного видання ПроStory Катериною Міщенко.

Темою виставки стала звична для установ міліції в сьогоднішній Україні практика катування затриманих та різноманітні аспекти її суспільного сприйняття.

Складові частини проекту: випущені необмеженим тиражем тарілки-сувеніри, на яких надруковані малюнки-інструкції міліцейських тортур; текст листування-діалогу між художником Нікітою Каданом і Катериною Міщенко; розклеєні на вулицях міста плакати з малюнками й текстами-фрагментами діалогу.

Вибір задіяних в проекті форм показу пов`язаний з відсутністю наочної документації процесів катувань, їхньою специфічною "невидимістю". Інструктивний характер малюнків, що прикрашають пам`ятні сувеніри або втручаються у міське середовище звернений до колективної відповідальністї мовчазної більшості за те, що відбувається у затінку. Малюнки-інструкції виконані у манері ілюстративних матеріалів Медичної Енциклопедії радянського часу. На сторінках цієї енциклопедії часто зустрічаються персонажі-паціенти з особливим виразом добросердного спокою на обличчях, хоч їх і піддано болісним процедурам, – але "Влада знає, що робить. Усе робиться заради нашого блага".

Правопорушення ув’язнених, саме через тортури, – повсякчасна, звична практика, яка вже стала невід’ємною передумовою ефективності слідчої чи оперативної роботи правоохоронних органів. Необхідність збору «задовільної» статистики, великі можливості для реалізації власної схильності до насильства окремими співробітниками місць позбавлення волі – вже навіть ці фактори показують складність процесу боротьби з катуваннями ув’язнених.



Проект існує на спільній території соціокритичного активізму й мистецтва, яке опрацьовує тематику тілесності, існування тіла у фізичному, морально-етичному, ринковому і соціальному просторах.

Виставка триватиме до 6 травня за адресою вул. Інститутська, 22/7, кв. 105.

За детальнішою інформацією звертайтеся до Катерини Міщенко - тел. 067 1921273.



