У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ
Питання: голодомор і російсько-грузинські відносини
Сьогодні у Страсбурзі відкривається весняна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Цього дня на порядку денному будуть два питання, що стосуються Росії: доповідь "Про наслідки війни між Грузією і Росією" і доповідь про голод 1930-х років у СРСР, передаєРІА «Новости». Тема наслідків війни між Росією і Грузією у контексті подій серпня 2008 року за неповних два роки розглядатиметься ПАРЄ вп`яте. Раніше грузинська делегація заявила, що продовжить порушувати питання про повноваження делегації РФ в ПАРЄ. Іншою важливою темою на цій сесії стане доповідь нинішнього керівника ПАРЄ Мевлюта ЧАВУШОГЛИ "Про вшанування жертв голодомору в колишньому СРСР". Крім російсько-грузинських відносин і проблеми Голодомору, ПАРЄ на цій сесії має намір розглянути наслідки економічної кризи, боротьбу з екстремізмом, проблему піратства, проблему дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. У рамках сесії відбудеться презентація щорічної доповіді Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА. Крім того, на сесії очікується виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також виступ керівника МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА. Також на цій сесії Комітет з відбору суддів ПАРЄ, імовірно, проведе співбесіду з трьома кандидатами від України на посаду судді Європейського суду з прав людини. Вибори нового судді Європейського суду з прав людини від України мали відбутися ще у вересні 2007 року. Але через українські політичні чвари і плутанину зі списками кандидатів, це місце залишається вільним. Завершиться весняна сесія Асамблеї у п`ятницю 30 квітня.
Сьогодні у Страсбурзі відкривається весняна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Цього дня на порядку денному будуть два питання, що стосуються Росії: доповідь "Про наслідки війни між Грузією і Росією" і доповідь про голод 1930-х років у СРСР, передаєРІА «Новости».
Тема наслідків війни між Росією і Грузією у контексті подій серпня 2008 року за неповних два роки розглядатиметься ПАРЄ вп`яте. Раніше грузинська делегація заявила, що продовжить порушувати питання про повноваження делегації РФ в ПАРЄ.
Іншою важливою темою на цій сесії стане доповідь нинішнього керівника ПАРЄ Мевлюта ЧАВУШОГЛИ "Про вшанування жертв голодомору в колишньому СРСР".
Крім російсько-грузинських відносин і проблеми Голодомору, ПАРЄ на цій сесії має намір розглянути наслідки економічної кризи, боротьбу з екстремізмом, проблему піратства, проблему дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.
У рамках сесії відбудеться презентація щорічної доповіді Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА.
Крім того, на сесії очікується виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також виступ керівника МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА.
Також на цій сесії Комітет з відбору суддів ПАРЄ, імовірно, проведе співбесіду з трьома кандидатами від України на посаду судді Європейського суду з прав людини. Вибори нового судді Європейського суду з прав людини від України мали відбутися ще у вересні 2007 року. Але через українські політичні чвари і плутанину зі списками кандидатів, це місце залишається вільним.
Завершиться весняна сесія Асамблеї у п`ятницю 30 квітня.