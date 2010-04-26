У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ

Сьогодні у Страсбурзі відкривається весняна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Цього дня на порядку денному будуть два питання, що стосуються Росії: доповідь "Про наслідки війни між Грузією і Росією" і доповідь про голод 1930-х років у СРСР, передаєРІА «Новости».

Тема наслідків війни між Росією і Грузією у контексті подій серпня 2008 року за неповних два роки розглядатиметься ПАРЄ вп`яте. Раніше грузинська делегація заявила, що продовжить порушувати питання про повноваження делегації РФ в ПАРЄ.

Іншою важливою темою на цій сесії стане доповідь нинішнього керівника ПАРЄ Мевлюта ЧАВУШОГЛИ "Про вшанування жертв голодомору в колишньому СРСР".

Крім російсько-грузинських відносин і проблеми Голодомору, ПАРЄ на цій сесії має намір розглянути наслідки економічної кризи, боротьбу з екстремізмом, проблему піратства, проблему дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.

У рамках сесії відбудеться презентація щорічної доповіді Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММАРБЕРГА.

Крім того, на сесії очікується виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також виступ керівника МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА.

Також на цій сесії Комітет з відбору суддів ПАРЄ, імовірно, проведе співбесіду з трьома кандидатами від України на посаду судді Європейського суду з прав людини. Вибори нового судді Європейського суду з прав людини від України мали відбутися ще у вересні 2007 року. Але через українські політичні чвари і плутанину зі списками кандидатів, це місце залишається вільним.

Завершиться весняна сесія Асамблеї у п`ятницю 30 квітня.