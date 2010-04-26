Семиноженко хоче відмінити українське дублювання

Віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Владимир Семиноженко доручив Міністерству культури і туризму проаналізувати правове поле виконання закону про кінематографію, що передбачає обов`язкове дублювання фільмів на українську мову.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

Зокрема, на думку Семиноженка, цей закон викликає справедливі нарікання, у першу чергу, це стосується озвучування російських фільмів українською мовою.

"Коли ми обговорюємо цю тему, не потрібно плутати велике українське кіно і кіно українською мовою. Пріоритетом повинна бути якість того, що ми дивимося. Тому наша мета – конкурентноздатний український культурний продукт і можливість глядача вибирати кіно за своїми інтересами", – цитуються в повідомленні слова Семиноженка.

Наголошується також, що найближчим часом відбудеться круглий стіл за участю чиновників та експертів, на якому обговорюватимуться питання розвитку вітчизняного кінематографу.

Як повідомлялося раніше, міністр освіти і науки Дмитро Табачниквиступив за відміну обов`язкового дублювання фільмів на українську мову, а міністр культури і туризму Михайло Кулиняк – проти.

Семиноженко ж називав низькою якість українського дублювання фільмів.

Генеральний директор кінодистриб`юторської компанії B&H Film Distribution (Київ) Богдан Батрух не бачить підстав для відміни обов`язкового дублювання фільмів на українську мову.

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