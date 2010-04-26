Церква просить Януковича не допустити підтримки резолюції ПАРЄ про геїв

Занепокоєння підтримкою керівництвом МЗС України рекомендації Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи по боротьбі з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності», ухваленої 31 березня 2010 року, висловив у спеціальному листі до Президента України головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, відповідальний за зовнішні зв`язки Римсько-Католицької Церкви в Україні Маркіян ТРОФИМ`ЯК.

М.ТРОФИМ`ЯК звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за дорученням Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, повідомили УНІАН у ВРЦ.

«Особливо дивним є те, що українська сторона в Раді Європи, представлена МЗС України, підтримала цей документ, незважаючи на звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до Президента України та міністра закордонних справ України від 18 січня 2010 року, в якому глави церков висловились категорично проти впровадження в нашій державі будь-яких ініціатив, спрямованих на пропаганду гомосексуалізму та спроб легалізації одностатевих стосунків», – йдеться у зверненні ВРЦ.

Священнослужителі наголошують, що до порядку денного сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 28 квітня 2010 року «включено питання щодо дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентифікації».

«Слід зауважити, що згідно з опублікованими матеріалами ПАРЄ, в ході розгляду цього питання на голосування буде поставлений проект резолюції та рекомендації (документ №12185), який вимагає від усіх країн – членів Ради Європи – гарантувати юридичне визнання одностатевих стосунків, і розширити права представників гомосексуальної спільноти до такого рівня правового забезпечення, який має визнаний в українському суспільстві шлюб між чоловіком і жінкою. Крім цього, зазначена резолюція закликає не дискримінувати нікого за сексуальною орієнтацією під час усиновлення нерідних дітей», – йдеться в листі організації.

ВРЦ просить В.ЯНУКОВИЧА вжити заходів задля недопущення українською стороною підтримки резолюції ПАРЄ.

Натомість, представники ЛГБТ-спільноти (лесбійки, геї, бі- та транссексуали) підтримують позицію України в Раді Європи щодо схвалення «історичних рекомендацій щодо заходів для подолання дискримінації на підставі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності». Про це йдеться на сайті ЛГБТ-спільноти.

«Ми отримали красномовний сигнал від українського уряду, що наш голос почутий і врахований новою владою, – відзначає лідер Гей-форуму України Святослав ШЕРЕМЕТ. – По суті, уряд зробив перший рішучий крок назустріч інтересам нашої численної ЛГБТ-спільноти – людей, які платять податки, роблять внесок у економічний та культурний розвиток країни і мають право на той же рівень соціального захисту, що й інші групи суспільства».

У свою чергу, керівник київської ЛГБТ-організації «Інсайт» Анна ДОВГОПОЛ висловила сподівання, що «наша держава виконає в повному обсязі Рекомендації Ради Європи, ухвалені за участю нашої ж, української, сторони».