Чорнобиль. 24 роки по тому

26 квітня для кожного із представників «нової історичної спільноти людей», себто радянського народу, - не просто календарна дата. Це символ. Наповнений гіркотою подій, що поділили те щасливе життя на «до...» і «...після Чорнобиля». Вибух на 4-му енергоблоці впродовж лічених днів перетворив казково гарні поліські землі на обгороджену колючим дротом територію жаху. Десятки тисяч людей покинули рідні домівки, рятуючись від радіоактивного вітру, що розвіював від палаючого реактора клуби смертоносного пилу.

Рай для екстремалів

Сьогоднішня Зона - це надзвичайно перспективна у всіх змістах територія...туризму. Лише протягом 2009 року в ній побували понад 10 тисяч чоловік, - як «дійсні» іноземці (з десятків європейських, азіатських, північно- і південноамериканських країн), так і громадяни СНД.

Життя там, надто в літню пору, вирує. «Рудого лісу», що став атрибутом пісенного фольклору кінця 80-х, немає й у спомині. Дерева й чагарники, які ніхто не вирубує, нагадують чи то непрохідні джунглі, чи то сельву з південноамериканських «мильних» серіалів. Навіваючи винятково оптимістичні думки про переваги недоторканого людьми Царства Дикої Природи.

Ще більш рейтингова тема - наслідки катастрофи на АЕС для людського здоров`я.

У квітні 86-го, прочитавши коротеньку замітку в «Правді» про аварію в Чорнобилі, нікому з радянських людей не спало на думку пов`язати цю «пересічну подію» з радіацією. Настільки монолітним був міф щодо абсолютної безпечності атомної енергетики! Бо ж то не вибух якоїсь американської атомної бомби, до якого народ морально підготовляли не одне десятиліття. У програмі «Час» центрального ТБ демонстрували єдину вцілілу стіну енергоблоку, пояснюючи, мовляв, от бачите, нічого страшного не трапилося. явОдин із заступників міністра середнього машинобудування, відряджений у ті дні з Москви в Київську область, бадьорим голосом резюмував побачене: «4-й енергоблок буде підключений до енергомережі через місяць!» (реактор був рознесений вибухом, над ним кружляли вертольоти, що безперервно скидали мішки з піском – авт.).

А з Києва тим часом народ масово відвозив дітей. Куди завгодно: у відносно «чисту» Московську область, у Причорномор`я, включаючи тоді ще «наше» Закавказзя. На переповненому вокзалі Київ-Пасажирський 3 і 4 травня (люди сиділи й на сходах, через що шлях на естакаду від головного входу розтягувався чи ледве не на півгодини) я вперше почув жахи про тварин-мутантів, які незабаром заполонять «закриту зону».

… У дійсності ж ліквідатори-чорнобильці, які не шкодували сил і здоров’я порятунку Батьківщини, здебільшого як ні в чому не бувало одружувалися, а їхні діти народжувалися із двома руками й із двома ногами. Найстрашніші наслідки катастрофи були або не допущені, або ліквідовані.

У принципі ЧАЕС із експуатації виведуть. Але коли?

На сьогоднішній ЧАЕС за кошти Єврокоміссії (що виділила з необхідних 47 мільйонів євро цілих 43) споруджується завод по переробці ядерних відходів. Недоброзичливці зі стану опозиції кажуть, нібито Янукович під час зустрічі із Дмитром Медведєвим схвалив пропозицію президента РФ про завезення в Чорнобиль і відходів з російських атомних станцій. Маю сподівання, що це не так: законодавство України прямо забороняє завозити на її територію відпрацьоване паливо й радіоактивні відходи з інших країн.

Нове підприємство для його працівників абсолютно безпечне, позаяк «чорну роботу» з відходами виконуватимуть роботи. Спершу вони дістануть радіоактивні речовини й відправлять їх у сортувальний цех. Там після комп`ютерного сканування за допомогою чутливих джойстиків радіоактивні відходи переберуть люди. Залежно від матеріалу й рівня забруднення відходи або спресують і заллють бетоном, або спалять. Розроблювачі системи обіцяють: шкідливі речовини, зокрема, попіл спалених відходів, в атмосферу не потраплять. Новий завод розрахований на 30 років функціонування, крім ЧАЕС на нього будуть звозити свої відходи з Кузнецовська (Рівненська область), Нетешина (Хмельницька область), Енергодара (Запорізька область) і Південноукраїнська (Миколаївська область).

Найстрашніше – позаду?

Великий російський хірург Микола Пирогов любив повторювати: «У солдата переможеної армії рани гояться повільніше, ніж у солдата армії-переможця».

Рівень радіаційного забруднення в зоні, у порівнянні з 1986-м, за 24 роки зменшився в тисячі разів. Коли з тисячі солдатів армії супротивника залишається один, це прийнято вважати перемогою. А от коли з тисячі рентгенів залишається 1, - ми чомусь уважаємо це поразкою.

Кілька років тому у причорнобильські ліси повернулися хрущі, які, як по команді, «мігрували» незрозуміло куди у 86-му. У рідних місцях знову з`явилися лелеки. Якщо „пташки Божі” не бояться радіації й виводять тут потомство, - чого, у такому випадку, боятися людям?..

Коли стало відомо про місця проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, держава Україна нарешті зібрала кошти для капітального ремонту Варшавки - автодороги «Київ-Варшава». Весь транспорт, що випливав у столицю й назад, періодично скеровували в об`їзд через Народичі, центр одного з найбільш забруднених «чорнобильських» районів. Автор цих рядків, щораз перетинаючи територію, віднесену до 2-ї зони, міг переконатися: хати в тамтешніх селах, нехай і малолюдних, зовсім не порожніють. Приблизно кожна друга - обжита. Хто ці люди - корінні селяни або самосели (тобто не зареєстровані в органах місцевої влади), сказати важко. Але жити в 60 км від Чорнобиля вони явно не бояться. Комунікації теж в основному в гарному стані.

- У зону відчуження після 26 квітня зарахували тільки чотири наші села, - згадує голова Народицької райради Анатолій Леончук. – Інші населені пункти узялися демонстративно «бурхливо розвивати», виділивши на цю справу аж 120 млн. радянських рублів. На ті часи - колосальна сума! Проклали прекрасні дороги між селами, простягнули водопроводи, газифікували чи ледве не всі хати. Ну а потім все «переграли», почали масово відселяти...

Анатолій Олександрович теж перевіз родину в «безпечну» Миколаївську область. Але потім передумав - і повернувся в рідні місця.

Перед моєю черговою появою в 2-й зоні знайомий житомирський журналіст порадив заїхати до Великих Кліщів. Це село наприкінці грудня 1990 року зняли з обліку. Тільки одна з жительок, Настасія Петрівна Аврамчук, навідріз відмовилася залишати рідні місця. З Народичів до літньої дами щомісяця приїжджали районні чиновники, пропонуючи перебратися в будинок з газом і електрикою. Даремно. Баба Настя, кращі роки якої пройшли в місцевому колгоспі «Шлях Леніна» і де вона брала участь у самодіяльному танцювальному ансамблі, взяла під опіку православний храм, що збезлюдів. Перенесла туди кращі рушники й хустки, щодня мила підлогу, витирала скромні ікони. Напевно, ця церква - єдина на всю Україну, куди можна прийти в будь-який час доби. Говорять, якщо в цій церкві залишити на ніч хустку, її потім можна прикладати до хворих місць: допомагає знімати біль...

Доглядачка унікального храму щодень молилася за якогось американця (який зненацька відвідав її житло, а потім найняв в Овручі бригаду пічників і ті виклали бабі Насті прекрасну піч) і за згаданого раніше мого колегу з обласного центра. Володимир Соломонович Киричанський довгі роки фактично поодинці допомагав жінці вижити, підвозячи в Більші Кліщі й хліб, і гас.

Кілька днів назад бабу Настю відспівали в її „підшефному” храмі. Культову споруду обіцяли тримати в належному порядку священики із сусіднього села Базар, до якого від Великих Кліщів 12 км.

Олег БАЗАК, Київ-Житомир, для УНІАН





