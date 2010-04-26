Суд заборонив блокування коліс за несплату паркування

Київський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабінету міністрів від 3 грудня 2009 року в частині блокування коліс автомобілів у разі повної або часткової несплати їх водіями за паркування.

Про це повідомила громадська організація Комітет прямої дії, юристи якої оскаржили в суді постанову Кабміну.

"21 квітня Київський окружний адміністративний суд своїм рішенням оголосив такими, що не відповідають закону і підлягають скасуванню, п. 31, 32 Правил паркування в Україні, затверджені урядовою постановою № 1342", - сказано в повідомленні.

Крім того, суд прийняв визначення, що забороняє застосування блокування коліс на весь термін розгляду апеляції у випадку подачі її Кабміном на рішення суду.

Нагадаємо, 1 березня набули чинності затверджені Кабміном у грудні 2009 року правила паркування. Правила передбачають, що у випадку повної або часткової несплати за паркування оператор має право перешкоджати виїзду транспорту з парковки за допомогою шлагбаума або інших технічних пристроїв.

Кореспондент