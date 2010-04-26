Семиноженко привітав інтелектуальну еліту України

Вчора з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра України Володимира Семиноженка з представниками державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

26 квітня 2010 року світова спільнота відзначає 10-річний ювілей Міжнародного дня інтелектуальної власності. З нагоди цієї знаменної події в Державному підприємстві «Український інститут промислової власності» відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань Володимира Семиноженка з представниками державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Відкрив захід голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола Паладій, який привітав учасників та висловився з цього приводу:

– Так сталося, що саме цього святкового дня Володимир Семиноженко, який був одним із засновників державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, уперше перебуває в нашому патентному відомстві. І я дуже радий з цього, оскільки такий візит – ознака того, що питання інтелектуальної власності отримують дедалі більше уваги та підтримки з боку держави.



Володимир Семиноженко поділився власним баченням подальшого розвитку сфери інтелектуальної власності в нашій державі:

– Перш за все дозвольте привітати вас з визначним святом – Міжнародним днем інтелектуальної власності. Нині в Україні дійсно починається новий етап розвитку цієї сфери. Це пов’язано і з оновленням української політики, амбітним завданням якої є увести нашу державу до складу двадцятки провідних країн світу. Нам дуже потрібне розуміння того, що головне джерело будь-якого прогресу – це інтелект, його капіталізація, реалізація нематеріальних активів тощо. І аби ця аксіома зреалізувалася, потрібно відновлювати державу, принципи управління нею. На всіх ланках повинні працювати компетентні люди. Саме на це й націлена робота Комітету з економічних реформ, очолюваного Президентом України Віктором Януковичем. Зважаючи на такі плани керівництва України, ваша діяльність користуватиметься великим попитом з боку держави. Будь-який охоронний документ, який видається Держдепартаментом, – це ваш унікальний внесок в загальну справу, свято участі у великій роботі на благо України.

Успіх розвитку нашої держави залежить від того, наскільки швидко запрацює наукоємна економіка. І державна система правової охорони інтелектуальної власності є в цій галузі однією з головних ланок. Наразі концентрується увага уряду на тому, щоб сфера науки, інновацій, трансферу технологій мала пріоритет. З цією метою створено Державний комітет з питань науково-технічного та інноваційного розвитку, яким я безпосередньо опікуюся.

Повинен зазначити, що кроки держави в цьому напрямі будуть системними. Ми візьмемо за основу ініціативи фахівців державної системи правової охорони інтелектуальної власності, будемо проводити наради за участю експертів, представників бізнесу, громадськості тощо.

Звичайно ж, цього святкового дня хочу всім побажати здоров’я, оптимізму, невичерпної енергії! Ми з вами робимо шляхетну роботу, значимість якої для держави важко переоцінити. Сподіваюся на взаєморозуміння та тісну співпрацю.

Під час виступу Володимир Семиноженко відповів на запитання учасників, зокрема щодо перспектив міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Він зауважив, що найголовніше для нас – це керуватися інтересами України.

–Найбільший секрет у цій роботі – вміння самостійно організувати «центр тяжіння», до якого б прагнули долучитися інші. Організовуйте, створюйте – наше лідерство можна ефективно проявити в інтелектуальній сфері, – закликав віце-прем’єр-міністр.

Володимир Семиноженко підтримав ініціативу голови Держдепартаменту щодо підготовки підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності серед державних чиновників. Віце-прем’єр-міністр висловив думку про те, що питання підвищення обізнаності в цій сфері вже давно на часі також і серед наших громадян, а особливо – у сфері державного управління.

Виступаючи перед учасниками заходу, він також зачитав вітальний лист Президента України Віктора Януковича з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності.

Володимира Семиноженка надзвичайно вразив Музей правової охорони інтелектуальної власності, який є єдиним закладом такого роду в СНД, що робить його особливо цінним для нашої держави. Збереження та шанування її інтелектуальних надбань – це почесний обов’язок кожного та його вагомий внесок у подальший розвиток інтелектуальної сфери України. Високопосадовець зробив запис у Книзі почесних гостей.

Під час заходу кращих працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності нагороджено грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності.



