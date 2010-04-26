“Репортери без кордонів” вимагають припинити залякування міліцією

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» закликає міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА не допустити арештів та залякувань журналістів, випадки яких були зафіксовані в Україні впродовж останніх кількох місяців.

Про це йдеться у відкритому листі «Репортерів без кордонів» до міністра внутрішніх справ, копією якого володіє агентство.

«Репортери без кордонів» хотіли б привернути Вашу увагу до порушення права на інформацію у Вашій країні впродовж останніх кількох місяців, що відбулося в результаті арештів та залякування як звичайних журналістів, так і тих, що працюють на Інтернет-медіа”, - йдеться у листі міжнародної організації.

"Репортери без кордонів" також особливо стурбовані тим фактом, що міліція починає робити своєю мішенню онлайн-журналістів. Зокрема, зазначається у листі, Інтернет-журналістку Олену БІЛОЗЕРСЬКУ допитали у неприйнятній манері 30 березня і 13 квітня щодо акції “Автономного спротиву” біля магазина хутра 18 лютого. “Під час другого допиту було проведено очну ставку між нею і хлопцем, який заявив, що він був учасником акції протесту. Він звинуватив її в тому, що вона знала про акцію протесту на стадії її підготовки, і, фактично, була учасником а не свідком. Її основні права було порушено, і вона не мала можливості ні поговорити зі своїм адвокатом, ні отримати медичну допомогу коли їй раптово стало погано під час допиту”, - говориться у листі “Репортерів без кордону”.

Як зазначається у листі, “ставлення до БІЛОЗЕРСЬКОЇ може перетворитись на стандартну практику”. “Тому «Репортери без кордонів» закликають Вас (А.МОГИЛЬОВА – УНІАН), як міністра який відповідає за міліцію, втрутитись і припинити таку поведінку. Метою журналістів і блогерів є надавати інформацію суспільству, а не слугувати підручними міліції», - додають автори листа.

"Репортери без кордонів" також нагадали А.МОГИЛЬОВУ про те, що на початку своєї роботи на посаді міністра внутрішніх справ, він пообіцяв журналістам поважати їхні права. «Репортери без кордонів» закликають вас поважати ваші обіцянки, і зробити потрібні кроки щоб гарантувати безперешкодну роботу журналістів", - йдеться у листі.