Мітингувальники б'ються з «Беркутом»

10:54, 27 квітня 2010
Права людини
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Міліція намагається стримати натовп 

На вулиці Грушевського між будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалися нові сутички між мітингувальниками і підрозділом «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються стримати натовп. Кількість правоохоронців постійно збільшується.

Мітингувальники скандують: «Варту геть!» і «Народ проти влади!». 

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