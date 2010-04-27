Мітингувальники б'ються з «Беркутом»
10:54, 27 квітня 2010Права людини
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Міліція намагається стримати натовп
На вулиці Грушевського між будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалися нові сутички між мітингувальниками і підрозділом «Беркут». Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються стримати натовп. Кількість правоохоронців постійно збільшується.
На вулиці Грушевського між будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалися нові сутички між мітингувальниками і підрозділом «Беркут».
Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються стримати натовп. Кількість правоохоронців постійно збільшується.Мітингувальники скандують: «Варту геть!» і «Народ проти влади!».
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