Мітингувальники б'ються з «Беркутом»

На вулиці Грушевського між будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради розпочалися нові сутички між мітингувальниками і підрозділом «Беркут». Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються стримати натовп. Кількість правоохоронців постійно збільшується. Мітингувальники скандують: «Варту геть!» і «Народ проти влади!».