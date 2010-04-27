Янукович заявив у Страсбурзі, що Голодомор не можна визнавати геноцидом
Президент відповідав на запитання
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Голодомор не можна визнавати геноцидом. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. “Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. “Але визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - додав він. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голод був не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, Казахстані.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Голодомор не можна визнавати геноцидом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.
“Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
“Але визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - додав він.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голод був не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, Казахстані.Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ розглядатиме проект доповіді щодо Голодомору, підготовлений нинішнім Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ. У цій доповіді планується визнати великий голод на території Росії, Білорусі, Казахстану та Україну як злочин сталінського режиму, а також визнати заслуги України у вшануванні пам’яті жертв Голодомору. Цей варіант доповіді повністю влаштовує російську сторону, яка вже заявляла, що не виступатиме проти цього документу.