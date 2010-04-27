Міліція затримала голову Тернопільської облради
15:57, 27 квітня 2010Права людини
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Після мітингу
Міліція затримала у Києві голову Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.
У Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг Всеукраїнського об’єднання «Свобода», на якому члени «Свободи» закликали людей гуртуватися до боротьби з антиукраїнським режимом.
Одразу після мітингу міліція затримала О.КАЙДУ. Колона «Свободи» вирушає на його визволення, йдеться у повідомленні
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