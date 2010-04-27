Міліція затримала голову Тернопільської облради

Міліція затримала у Києві голову Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.

У Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг Всеукраїнського об’єднання «Свобода», на якому члени «Свободи» закликали людей гуртуватися до боротьби з антиукраїнським режимом.

Одразу після мітингу міліція затримала О.КАЙДУ. Колона «Свободи» вирушає на його визволення, йдеться у повідомленні