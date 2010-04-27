Карпачова наполягає на покращанні умов у в'язницях і СІЗО

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА наполягає на покращанні умов тримання в спецустановах.

Як повідомила УНІАН прес-служба Уповноваженого, про це йдеться у поданні Н.КАРПАЧОВОЇ Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як свідчать результати моніторингу Уповноваженого з прав людини, досить часто адмінарештовані, підозрювані, обвинувачені, підсудні протягом тривалого часу ізольовані від суспільства і тримаються в умовах, які принижують людську гідність. За міжнародними стандартами це оцінюється як знущання над людиною і вважається одним із видів катувань. Найгіршими в Україні, зазначає Н.КАРПАЧОВА, є умови тримання затриманих і заарештованих в ІТТ міста Севастополя, де відсутні свіже повітря та денне світло, люди змушені спати по черзі, скрізь антисанітарія та сморід. Через такі жахливі умови в середньому щорічно проходить близько 3,5–4-х тисяч ув’язнених, серед яких – неповнолітні, жінки, літні люди.

У вересні 2008 року, після перевірки прокуратурою умов тримання затриманих та заарештованих, п’ять камер Севастопольського ІТТ, розміщених у підвальному приміщенні, були закриті, в результаті чого ліміт наповнення ізолятора зменшився з 82 до 40 місць. Але водночас скоротилася наполовину можливість розміщення підсудних, яких конвойні підрозділи міліції доставляють з Сімферопольського слідчого ізолятора на судові засідання в Севастополь. Це, у свою чергу, призвело до масових зривів судових засідань та порушення розумних строків розгляду справ судами. Уповноважений з прав людини наводить щодо цього конкретні приклади, зокрема, стосовно ув’язненої С., яка у грудні 2009 року в слідчому ізоляторі народила двійню. Наразі не тільки мати, а й її доньки чекають вироку суду.

Найоптимальнішим, вважає Н.КАРПАЧОВА, було б завершити будівництво нового ізолятора тимчасового тримання на 150 місць, розпочате в місті Інкермані ще у 2005 році, де внаслідок зволікання з добудовою руйнується вже зведений корпус, на який витрачено 5,5 мільйона грн. бюджетних коштів.

Порушення передбачених статтею 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод строків розгляду справи судом відбуваються й через недбалість суддів, наголошує у своєму поданні Уповноважений з прав людини. Так, станом на 20 квітня 2010 року Європейський суд з прав людини виніс 635 рішень проти України, у 144 (або 22 відсотках) із яких констатував надмірну тривалість провадження справ у судах.

Проблема у тому, що чинним Кримінально-процесуальним кодексом України не встановлено обмежень строків тримання підсудного під вартою, через що судді досить часто дозволяють собі роками розглядати справи.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, доцільно було б установити, що строк тримання особи під вартою з дня надходження справи до суду і до винесення вироку не може перевищувати 6 місяців. У випадках, коли особа обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину, цей термін мав би бути продовжений судом, у провадженні якого перебуває справа, до 9 місяців, а особливо тяжкого – до 12.

Обстоюючи конституційні права людини на судовий розгляд справ упродовж розумного строку, а також прав затриманих та ув’язнених на гідне поводження, безпеку та життя, свободу та особисту недоторканність, Н.КАРПАЧОВА запропонувала главі держави ініціювати внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо запровадження граничного терміну перебування підсудного під вартою та дати доручення Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів на завершення будівництва першої черги ізолятора тимчасового тримання затриманих і заарештованих УМВС України в місті Севастополі.

Як повідомив Уповноваженого з прав людини за дорученням Президента України глава його Адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН, Міністерству юстиції України доручено розробити проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою гуманізації попереднього ув’язнення", яким передбачатиметься, зокрема, встановлення термінів перебування підсудного під вартою. Перед Кабінетом Міністрів України порушено також питання щодо забезпечення фінансування у 2010 році будівництва першої черги ізолятора тимчасового тримання в місті Севастополі.