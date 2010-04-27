Протестуючих проти забудови скверу на Позняках розігнали сльозогінним газом

У Києві в понеділок, 26 квітня, жителі Дарницького району та активісти декількох політичних організацій провели акцію протесту проти забудови скверу на перетині вулиць Ревуцького та Тростянецької, на місці якого планується побудувати новий торговий центр.

Як повідомляє ВО Свобода, жителі вже третій рік поспіль борються за збереження зеленої зони на своїй прибудинковій території. Рік тому навколо скверу вже встановлювали паркан, проте жителі його знесли. Зараз навколо скверу знову з`явилася огорожа.

Як йдеться у повідомленні, акція розпочалася 26 квітня близько 18:00. У мітингу взяли участь місцеві жителі й активісти декількох політичних та громадських структур серед яких ВО Свобода, КУПР, Фронт змін та Слов`янська партія.

Біля огорожі перебувало близько двох десятків осіб, які погрожували протестуючим, і декільком співробітникам правоохоронних органів.

Після кількох виступів і пісень з динаміків організатори акції оголосили, що спробують символічно достукатися до влади і забудовників - підійти і постукати по паркану. Коли активісти підійшли до огорожі, на них накинулися охоронці, застосовуючи сльозогінний газ. Між активістами та "охороною" почалася бійка.

Як йдеться у повідомленні, міліціонери, що були на майданчику, ніяк не відреагували на заклики активістів зупинити безлади. У працівника ЗМІ, який спробував зафіксувати те, що відбувається, міліціонери вимагали видалити всі фотографії.

Менш ніж через годину міліція розігнала учасників акції.

Нагадаємо, 23 квітня в центрі Києва на майданчику між Лютеранською, 12а та Круглоуніверситетською почалися зіткнення між місцевими жителями і представниками компанії забудовника.

Кореспондент