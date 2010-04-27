20 травня у Запоріжжі відбудеться семінар "Суспільство та ВІЛ-інфекція у ХХI-сторіччі" для журналістів ЗМІ Запорізької

області.

Мета семінару- зниження стигми та дискримінації уразливих груп населення (споживачі ін`єкційних наркотиків,

жінки комерційного сексу, чоловіки, які мають секс з чоловіками) та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом серед

представників засобів масової інформації, які безпосередньо формують суспільну думку.

Завдання семінару:

- надати достовірну інформацію щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;

- донести достовірну інформацію щодо уразливих груп населення та ЛЖВ;

- сформувати навички, які допоможуть висвітлювати тему та формувати у суспільстві толерантне ставлення до людей,

уразливих до ВІЛ та тих, хто живе з ВІЛ.

Дискримінація людей, що живуть з ВІЛ/СНІД або уразливих до ВІЛ, - це досить поширене явище, часто

завуальоване, приховане і не завжди усвідомлюване людьми, які дискримінують. В результаті семінар для ЗМІ підвищить

рівень знань щодо проблем стигматизації та дискримінації.

Для участі необхідно заповнити анкету та надіслати її до 7 травня 2010 року на адресу: lostnumb@inbox.ru

З питань участі у семінарі звертатися до Витвіцького Олександра за телефоном: (050) 454 16 00.

Обов`язковою умовою участі є наявність можливості бути присутнім на семінарі від початку до самого кінця,

тобто з 10.00 год. до 17.00 години.