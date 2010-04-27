Шоста Міжнародна літня школа медіа права

Міжнародна літня школа медіа права - це інтенсивний навчальний курс для юристів з питань забезпечення свободи слова та свободи інформації, захисту честі, гідності та ділової репутації, діяльності засобів масової інформації, регулювання телерадіомовлення та інших питань діяльності мас-медіа. У рамках Літньої школи основна увага звертатиметься на міжнародні та європейські стандарти у сфері медіа права, зокрема, Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практиці Європейського суду з прав людини. Також буде розглядатися система захисту прав людини ООН, стандарти міжнародної організації «Артикль 19», законодавство України та інших країн.

Взяти участь у школі можуть юристи, робота яких пов`язана з питаннями свободи слова, свободи інформації чи медіа права. Це можуть бути юристи мас-медіа, громадських організацій, органів влади, адвокати. Також заявки приймаються від студентів старших курсів і випускників, зацікавлених у тематиці Літньої школи. Заняття будуть проводитися російською мовою.

Слухачами Літньої школи можуть бути громадяни України, Білорусі, Молдови, Росії, а також громадяни країн Південного Кавказу і Середньої Азії. Крім того, у порядку виключення, організатори можуть розглянути заявки з інших країн.

Навчальний курс включатиме наступні теми:

• свобода вираження поглядів: американський та європейський підходи;

• Європейська конвенція з прав людини;

• процедура звернення до Європейського суду з прав людини;

• практика Європейського суду з прав людини в інформаційних справах;

• процедура звернення до Комітету ООН з прав людини;

• позови про захист честі, гідності й ділової репутації (дифамація);

• звільнення від відповідальності за дифамацію;

• право на інформацію, доступ до інформації;

• захист приватного життя;

• право на захист журналістських джерел;

• особливості регулювання друкованих та електронних ЗМІ;

• ліцензування каналів мовлення;

• європейські стандарти суспільного телерадіомовлення;

• професійні спілки та саморегулювання журналістів;

• особливості регулювання мережі Інтернет;

• законодавство про захист суспільної моралі;

• особливості діяльності ЗМІ в передвиборчий період.

У 2005 році Інститут Медіа Права провів Літню школу медіа права для українських юристів, а в 2006 - 2009 роках, розширивши рамки проекту до статусу міжнародного - також для юристів Білорусі, Молдови, Росії, країн Південного Кавказу і Середньої Азії. З детальними програмами цих шкіл можна ознайомитися на сайті за адресою:http://medialaw.kiev.ua/education/school/

Програма Школи в 2010 році буде подібна до програми 2009 року.

В 2010 році Літня школа проводиться в співпраці з Міжнародною організацією Артикль 19, експерти якої висвітлюватимуть частину питань навчальної програми.

Заняття проводитимуть українські та зарубіжні експерти. Так, у попередні роки заняття проводили юристи з Європейського суду з прав людини (Страсбург) Дмитро Третяков і Олена Дмитриєнко, юристи та експерти Міжнародної організації Артикль 19 Федеріка Пріна, Деніел Саймонс і Бойко Боєв, експерт в галузі медіа права Девід Голдберг(Глазго, Шотландія), суд міста Амстердам Корталс Альтес (Голландія), юридичний директор MediaLegalDefenseInitiativeПітер Нурландер (Лондон, Великобританія), директор Інституту проблем інформаційного права Андрій Ріхтер, доктор юридичних наук, радник з юридичних питань, директор юридичних програм Координатора проектів ОБСЄ в Україні Станіслав Шевчук,викладач Південно-Уральського Державного Університету, кандидат юридичних наук Алєксєй Мінбалеєв, консультативний експерт Харківської правозахисної групи, доцент Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Всеволод Речицький, уповноважені у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська та Юрій Зайцев, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко та інші експерти. Програма розрахована на інтенсивне навчання, по закінченні якого учні одержать дипломи. Учні повинні відвідувати всі заняття й не зможуть поєднувати навчання з роботою. У випадку відвідування менш 80% занять учень буде відрахований.



Для участі в конкурсі необхідно відправити заповнену анкету за адресою: edu@medialaw.kiev.ua. Всі листи повинні мати позначку: «Summer school». Організатори будуть сповіщати аплікантів про отримання анкети.

Анкета повинна бути отримана Інститутом Медіа Права до 23 травня 2010 року (включно).

За результатами конкурсу буде відібрано 20 слухачів. Про результати відбору організатори повідомлять кандидатам 31 травня 2010 року. У разі виникнення питань Ви можете звернутися в Інститут Медіа Права за допомогою електронної пошти edu@medialaw.kiev.ua або за телефоном +380 (44) 2846164.

Умови участі у Літній школі:

Організатори забезпечують проживання й часткове харчування (обід) учнів Літньої школи. Всі слухачі одержать навчальну літературу. Фінансування транспортних витрат не надається. Реєстраційний збір за участь у Літній школі становить 20 EURO. Збір вноситься у перший день занять у гривневому еквіваленті.

Додатково (поза конкурсом) Інститут Медіа Права розгляне заявки від кандидатів, готових покрити витрати на навчання. Вартість витрат на одного учня без проживання становить 500 EURO.

Літня школа проходитиме у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна.

Літню школу 2010 році проходить за підтримки Міжнародної громадської організації «Міжнародна підтримка ЗМІ» (Данія).