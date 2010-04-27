Янукович сформулював поняття «демократія» одним словом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що рішення про ратифікацію угоди з Росією про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ у Криму прийнято в рамках закону і виконуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі, коментуючи той факт, що декілька тисяч людей у Києві сьогодні протестували проти ратифікації цього документа.

«Я вже сказав: є дві сторони. Одна виступає «за», друга – «проти», - сказав Президент.