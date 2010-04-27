Янукович сформулював поняття «демократія» одним словом
16:59, 27 квітня 2010Права людини
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"Рішення по ЧФ РФ буде виконуватися"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що рішення про ратифікацію угоди з Росією про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ у Криму прийнято в рамках закону і виконуватиметься. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі, коментуючи той факт, що декілька тисяч людей у Києві сьогодні протестували проти ратифікації цього документа. «Я вже сказав: є дві сторони. Одна виступає «за», друга – «проти», - сказав Президент.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що рішення про ратифікацію угоди з Росією про продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ у Криму прийнято в рамках закону і виконуватиметься.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі, коментуючи той факт, що декілька тисяч людей у Києві сьогодні протестували проти ратифікації цього документа.
«Я вже сказав: є дві сторони. Одна виступає «за», друга – «проти», - сказав Президент.«Рішення прийнято в рамках діючих законів і Конституції і буде виконуватися. Демократія – це порядок», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
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