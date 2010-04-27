Київська міліція відпустила голову Тернопільської облради

Затриманого сьогодні у Києві міліцією голову Тернопільської обласної ради Олексія КАЙДУ відпустили, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”. О.КАЙДУ близько двох годин утримували у Шевченківському райуправлінні ГУ МВС у м. Києві. Представники МВС намагались інкримінувати О.КАЙДІ, нібито він у центрі Києва пошкодив приватний автомобіль невідомих осіб, йдеться у повідомленні. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» пов’язує цю подію з принциповою і послідовною позицією голови Тернопільської обласної ради і Тернопільської облради щодо нинішньої влади. Як нагадали у прес-службі, з ініціативи ВО «Свобода» 22 квітня Тернопільська облрада ухвалила звернення до Конституційного Суду, Генеральної прокуратури, Верховної Ради України з вимогою ініціювати відсторонення Віктора ЯНУКОВИЧА з поста Президента України у порядку імпічменту.