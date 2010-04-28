Нацрада не має претензій до російського телеканалу

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир МАНЖОСОВ закликав керівництво Всеросійської державної телерадіомовної компанії у своїй політиці толерантно ставитися до України та суспільних процесів, що відбуваються в ній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, про це йшлося під час зустрічі з представниками Всеросійської державної телерадіомовної компанії.

"Це необхідно, щоб не виникали конфлікти і не розцінювалась діяльність каналу "РТР-Планета" як втручання у внутрішню політику", - сказав В.МАНЖОСОВ.

За його словами, Нацрада на сьогодні не має претензій до мовлення російського телеканалу і сподівається, що і в майбутньому таких претензій не виникатиме.

В.МАНЖОСОВ також нагадав, що Нацрада ухвалила рішення про включення телеканалу "РТР-Планета" до переліку іноземних каналів, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується.

"Національна рада – це колегіальний, достатньо толерантний орган, але в цьому випадку наша позиція непохитна. Це крок, який ми зробили першими, і ми б просили, щоб ви в цьому брали участь. Ми пам’ятаємо попередні стосунки, але сподіваємося, що надалі такого не буде", - додала заступник голови Нацради Лариса МУДРАК.

У свою чергу директор дирекції міжнародних відносин ВДТРК Петро ФЕДОРОВ зазначив, що завдяки такому рішенню українського регуляторного органу "багато проблем, які виникали в минулому, практично автоматично знімаються нині". "Ми вдячні за те, що ви зробили зустрічний крок. Для нас дуже важливо, бути в Україні як канал, котрий постійно мовить не для того, щоб втручатися в справи дружньої країни, а для того щоб зближувати нас”, - сказав П.ФЕДОРОВ.

Під час зустрічі йшлося і про проблему, яка існує щодо трансляції українських каналів у кабельних мережах Російської Федерації, на території якої, як відомо, проживає дуже багато українців. "Ми сподіваємося, що в Росії скоро з’являться українські канали. Це для нас дуже позитивний сигнал, ці кроки назустріч. Реально хотілося б таких гарних стосунків", – зазначила Л.МУДРАК.