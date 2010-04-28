Спецслужби збираються на конференції у Києві

Сьогодні у Києві відбудеться третя міжнародна конференція "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб", організована за сприяння Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у конференції візьмуть участь керівники Служби безпеки України, представники Ради національної безпеки та України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Держспецзв’язку України, народні депутати України, міжнародні експерти, вчені НАН України та провідних українських вузів, представники правозахисних та громадських організацій.

Програмою конференції передбачено проведення двох сесій, кожна з яких присвячена актуальним аспектам досягнення оптимального балансу між правами людини та зростаючими потребами суспільства і держави у безпеці.

Вранішню сесію планується присвятити пошуку шляхів вирішення проблемних питань забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужб та його впливу на їхню ефективність на досвіді зарубіжних країн та України.

Друга сесія буде присвячена захисту прав та забезпеченню безпеки громадян України, які стали об’єктами посягань з боку міжнародних терористичних організацій або морських піратів, розвитку національного законодавства та міжнародного права у цій сфері.