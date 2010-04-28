ПАРЄ розгляне питання Голодомору

ПАРЄ сьогодні розгляне доповідь щодо голоду на початку минулого століття на території колишнього СРСР. Серед депутатів Асамблеї немає єдиної думки, чи визнавати Голодомор в Україні геноцидом українського народу. Розгляд доповіді у ПАРЄ відбудеться на фоні заяви, яку зробив у вівторок український президент Віктор Янукович, який сказав, що визнавати Голодомор 1930-х років минулого століття геноцидом українців буде несправедливим і неправильним стосовно інших народів колишнього СРСР. До основної доповіді щодо Голодомору, яку підготував президент ПАРЄ Мевлют Чавушоглу, існують радикальні доповнення, напрацьовані юридичною комісією Асамблеї. У цьому документі зміни торкнулися навіть назви документу, де пропонується назвати його „Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні та великого голоду в Казахстані та інших регіонах колишнього Радянського Союзу”. Доповідь президента ПАРЄ містить пояснення, що Асамблея не може стати на той чи інший бік дискусії, яка точиться з цього питання, а також інтерпретувати історичні факти. Але найбільш сильною позицією доповнення є пропозиція змінити п’ятий параграф резолюції. Зокрема, пропонується фразу „Ці трагічні події називають Голодомором та визнані українським законом актом геноциду проти українців” читати наступним чином: „Ці трагічні події називають Голодомором та мають бути визнані актом геноциду проти українців”. Коментуючи "Німецькій хвилі" заяву Віктора Януковича, депутат Європарламенту від Литви Леонідас Донскіс висловив думку, що швидше за все, це той випадок, коли президент став заручником свого оточення чи рекомендацій своїх радників. „Я вважаю, що якщо це - проблема кон’юнктури, коли така заява стає частиною того пакету, яким одна чи інша сторона сприяє поліпшенню взаємовідносин, у цьому разі між Україною та Росією, то я побоююся, ще це незіставні речі". Євродепутат також вважає, що така заява українського президента стане причиною дуже гарячих дискусій в Україні, а також може спричинити розчарування. „Багато людей, які вважали, і, мабуть, небезпідставно, Януковича людиною прагматичною, достатньо гнучкою, вони можуть дуже сильно розчаруватися, тому що, я розумію, і люди розуміють, що іноді часто доводиться робити компроміси, але тільки не стосовно історичної та моральної правди. Я вважаю, що в цьому сенсі Янукович просто поспішив, швидше за все”, - сказав Леонідас Донскіс.