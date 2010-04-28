У Польщі побачили, що Янукович перетворює Україну на Білорусь

Домовленості української влади із Кремлем стосовно продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму в обмін на знижку на газ можуть призвести до перетворення України на Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив публіцист найавторитетнішої польської газети Gazeta Wyborcza Марчін ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ.

Експерт зазначив, що нова влада, незважаючи на задекларовану євроінтеграцію, робить кроки, які де-факто ускладнюють вступ України до Європейського Союзу, та замість модернізації держави перетворюють її на країну із застарілою промисловою базою, залежною від прихильності росіян.

"Життя показало, що за деклараціями політиків у Києві про європейську інтеграцію не стоять дії", - написав він.

М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ лише від Росії міг отримати гроші без проведення реформ, на проведенні яких наполягають Міжнародний валютний фонд та Європейський Союз, та які б змушували владу запроваджувати західні стандарти державного управління.

Натомість тепер економіка та політика знову буде під цілковитим контролем олігархів, вважає польський експерт.

За його словами, нова українська влада вважає державу своєю власністю.

М.ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ не виключив, що останні домовленості української влади з Росією можуть спровокувати "громадянський вибух", який "паралізує" державу.