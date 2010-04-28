Янукович в ПАРЄ: Більшість українців проти героїзації Бандери

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що більшість українців виступають проти героїзації Степана Бандери і Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відповідаючи у Страсбурзі на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках участі у сесії ПАРЄ.

В.ЯНУКОВИЧ пояснив депутатам ПАРЄ, що відомі історичні діячі українських національно-визвольних рухів є популярними і мають високий рівень підтримки «серед, переважно, жителів деяких західних регіонів».

«Вони цю позицію ніколи не змінять. Але більшість українського народу не підтримує і не буде підтримувати», - наголосив він.

Президент України зазначив, що відносно указів попереднього Президента про присвоєння звання Героя України С.Бандері та Р.Шухевичу зараз тривають судові процеси і дискусії у суспільстві.

«В цій дискусії суспільство дійде певних висновків, але (вони) будуть негативними. Таку політику, яка розділяє, проводити не можна», - упевнений глава держави.