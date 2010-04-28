Шукачі притулку можуть працювати без спеціальних дозволів

Шукачі притулку, які здійснюють трудову діяльність, не маючи спеціальних дозволів на працевлаштування, передбачених українським законодавством для іноземців, — не є правопорушниками, і мають на це право.

Про це йдеться у постанові Святошинського районного суду м. Києва у справі шукача притулку з Узбекистану гр-на Х., копію якого отримало агентство УНІАН.

Як зауважують експерти Проекту "Без кордонів", затримання та засудження шукачів притулку за здійснення трудової діяльності без спеціальних дозволів є звичними для діяльності міліції та українських судів. Однак, зазначають правозахисники, суддя Святошинського районного суду м. Києва постановив, що працевлаштування без спеціального дозволу шукача притулку не містить події і складу адміністративного правопорушення.

За наявною інформацією, громадянин Х. подав заяву про надання йому статусу біженця в Україні через небезпеку переслідування з боку органів влади та силових структур Республіки Узбекистан. Зараз він перебуває у процедурі розгляду прохання про отримання статусу біженця — і проживає за документами особи, яка подала прохання про надання притулку, виданими міграційною службою за стандартною процедурою.

Х. було затримано співробітниками органів внутрішніх справ (ОВС) 15 березня 2010 року на одному з київських ринків, де той працював. Його було звинувачено у правопорушенні за статтею 203 ч.1 Кодексу про адміністративні правопорушення України через те, що він, іноземний громадянин, працював в Україні, не маючи на те відповідного спеціального дозволу.

Як зазначають експерти Проекту "Без кордонів", за Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (ст. 8) іноземці, які прибули з метою працевлаштування, мають отримувати дозвіл на працевлаштування. "Даний закон робить, поміж іншим, виняток для тих осіб, хто вже отримав в Україні статус біженця — але не для шукачів притулку. Відповідно, співробітники ОВС нерідко розглядають їх як порушників даної норми закону", - зауважують правозахисники.

Водночас, за їхніми словами, ст. 18 Закону України “Про біженців” чітко вказує, що “[о]соба, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, має право на [...] тимчасове працевлаштування”. Разом з тим, за даними Проекту "Без кордонів", даною нормою нерідко нехтують співробітники ОВС — оскільки вона призводить до однієї з численних колізій в українському законодавстві стосовно прав шукачів притулку та біженців.

"Варто вказати, що процедура розгляду прохання про надання статусу біженця здебільшого триває місяці — або й роки — через неефективну роботу системи визначення та надання статусу біженця в Україні. Протягом усього цього часу шукачі притулку не отримують жодної соціальної допомоги від держави, і змушені, аби вижити, працевлаштовуватись", - йдеться у повідомленні Проекту "Без кордонів".

На думку правозахисників, нехтування вказаною нормою Закону України “Про біженців” ставить їх у становище правопорушників лише тому, що вони намагаються заробити собі на прожиття, не порушуючи законодавство України.

Правозахисники вітають рішення Святошинського суду і висловлюють сподівання, що "затримання, утримання під вартою і засудження людей, які звернулися до України з проханням про захист та притулок, лише за те, що вони намагаються вижити, чесно заробляючи собі на хліб, нарешті припиняться".

