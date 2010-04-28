З ким і як буде Янукович піднімати питання гендерної політики?

27 квітня, відповідаючи на питання членів Парламентської асамблеї Ради Європи, Президент України Віктор Янукович був вимушений говорити про права жінок та гендерну політику в Україні. Так, він заявив, що готовий в найближчому майбутньому зробити подальші кроки, щоб підняти це питання (гендерної політику) на високий рівень».

Цікаво, що він мав на увазі? І чи можна позитивно оцінювати такі його заяви? Бо, наприклад, він вже був обурений ліквідацією Управління моніторингу дотримання прав людини в МВС України і говорив про це з міністром. І що ж? Міністр після цієї зустрічі остаточно скоротив його працівників. То може, піднімаючи гендерну політику на високий рівень працівники іншого міністерства взагалі ліквідують її?

Принаймні, наповнять протилежним змістом. Ми ж знаємо, що по-різному можна говорити про права жінок – і з позицій рівноправності, і з позицій патріархату або патерналізму. І підстави для таких сумних очікувань вже є. Їх непотрібно далеко шукати.

Вони письмово сформульовані в листі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, в якому дається оцінка сумнозвісному висловлюванню М.Я.Азарова, яке, до речі, й стало причиною дискусії в ПАРЕ, про те, «не жіноча це справа - проводити реформи в Україні».

Так, міністерство, відповідаючи на скаргу декількох представниць жіночих організацій щодо допущення дискримінаційних висловлювань посадовою особою найвищого рівня, написало, що вважає, що цей виступ прем’єр-міністра України М.Я.Азарова 19 березня 2010 року не підпадає під поняття «дискримінація за ознакою статі». Більше того, фахівці Міністерства оцінили його як вияв позитивних дій!

Так, пишуть вони «не вважаються дискримінацією за ознакою статі позитивні дії. Також згідно зі ст.16 цього Закону України призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється із дотриманням представництва кандидатур кожної статі. Дозволяється застосування позитивних дій з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад службовців».

Авторам Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», в яких обґрунтовуються поняття «тимчасові спеціальні заходи» та «позитивні дії» подібні ототожнення не могли й наснитися у кошмарному сні!

То краще з такими тлумаченнями не піднімати «на більш високий рівень» гендерну політику взагалі! Бо і її ліквідують за вже існуючим сценарієм обіцянок та окозамилювання.

Катерина Левченко

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