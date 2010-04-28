Янукович поновив Станік на посаді судді Конституційного Суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував указ попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА, яким останній відмінив свій указ про призначення Сюзанни СТАНІК суддею Конституційного Суду України.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 28 квітня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Зазначеним указом, керуючись частиною п`ятою ст.124 Конституції України та у зв`язку з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2010 року, В.ЯНУКОВИЧ постановив визнати таким, що втратив чинність, указ Президента України від 3 квітня 2008 року № 297 “Про скасування указу Президента України від 25 березня 2004 року № 368”.