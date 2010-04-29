ПАРЄ не повинна припиняти моніторинг України, навіть навпаки

Таку думку вона висловила у коментарі УНІАН.

«На мою думку, ні в якому разі Парламентська асамблея Ради Європи не повинна припиняти моніторинг України. Навпаки, зараз навіть з‘явилися нові підстави для продовження такого моніторингу», - зазначила Х.СЕВЕРІНСЕН.

«Ситуація, яка зараз склалася в Україні, викликає велике занепокоєння: йде поступове зосередження влади у руках однієї особи – Президента. Парламентська більшість та уряд повністю підконтрольні ЯНУКОВИЧУ. Відбувається систематичне порушення Конституції», - сказала вона.

Х.СЕВЕРНІСЕН також звернула окрему увагу на прояви згортання демократії в Україні.

«Ми також спостерігаємо згортання свободи слова та утиски прав людини, що є загрозливим для демократії. Ігноруються права опозиції. Найближчим часом я збираюся звернутися до моїх колег з цього приводу та наполягатиму на продовженні моніторингу України ПАРЄ», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2010 року Президент ПАРЄ Мевлют ЧАВУШОГЛУ не виключив, що найближчим часом асамблея припинить моніторинг України.