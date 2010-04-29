ПАРЄ відмовилася назвати Голодомор геноцидом

Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про вшанування пам’яті загиблих в результаті голоду 1932-1933 років в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 81 депутат, проти – 4 депутати, утрималися - 3.

У документі, зокрема, зазначається, що масовий голод став однією з найтрагічніших сторінок історії народів колишнього Радянського Союзу.

“Мільйони невинних людей в Білорусі, Казахстані, Молдові, Росії та Україні, які були частинами Радянського Союзу, втратили свої життя в результаті масового голоду, створеного жорстокими та навмисними діями і політикою радянського режиму”, - зазначається у резолюції.

Депутати ПАРЄ зазначили, що в Україні, яка постраждала найбільше від насильницької колективізації, Голодомор був визнаний геноцидом рішенням Верховної Ради.

Асамблея у своїй резолюції вшанувала пам’ять загиблих від голоду і засудила жорстоку політику сталінського режиму.

Крім того, депутати привітали зусилля з відновлення історичної справедливості, здійснені в країнах, жителі яких постраждали від штучного голоду.

При цьому депутати закликали країни колишнього Радянського Союзу відкрити свої архіви, а істориків - здійснювати спільні дослідницькі програми.

Депутати ПАРЄ також відкинули всі пропозиції, що стосувалися визнання Голодомору геноцидом.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2009 року Політичний комітет ПАРЄ призначив Мевлюта ЧАВУШОГЛИ доповідачем з доповіді “Необхідність засудження злочину Голодомору в Україні 1932-1933 років та масового голоду на території колишнього СРСР”. Політичний комітет схвалив проект доповіді 16 грудня 2009 року.

7 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.