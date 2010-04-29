У Януковича не виключають перегляд закону про Голодомор

Закон, який визначає Голодомор геноцидом українського народу, може бути переглянутий.

Такий висновок можна зробити зі слів депутата від Партії регіонів Юлії Новікової в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на питання, чи буде переглянутий цей закон після рішення ПАРЄ, яка не визнала Голодомор геноцидом українців, вона заявила: "Ми не повинні бути однобокими в нашому підході".

"Вивчивло європейське співтовариство історичні факти і прийшло до висновку, що це була боротьба сталінського режиму з класом заможних селян", - сказала депутат.

Новікова зазначила, що "знищувався саме клас на території кількох радянських республік".

"Несправедливо говорити про те, що це була політика Росії по відношенню до України", - сказала вона.

"Я не думаю, що є необхідність терміново переглядати якісь закони, прийняті всередині України, але якщо буде на те воля суб`єкта законодавчої ініціативи, такий законопроект може бути розглянутий всередині парламенту і буде прийнято відповідне рішення", - зазначила депутат.

За словами Новікової, з оцінкою ПАРЄ цих подій "буде рахуватися все європейське співтовариство, в тому числі і Україна" і це рішення було прийнято "після дослідження об`єктивних фактів".

Українська правда