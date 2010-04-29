У Януковича не виключають перегляд закону про Голодомор
Після рішення ПАРЄ...
Закон, який визначає Голодомор геноцидом українського народу, може бути переглянутий. Такий висновок можна зробити зі слів депутата від Партії регіонів Юлії Новікової в ефірі 5 каналу. Відповідаючи на питання, чи буде переглянутий цей закон після рішення ПАРЄ, яка не визнала Голодомор геноцидом українців, вона заявила: "Ми не повинні бути однобокими в нашому підході". "Вивчивло європейське співтовариство історичні факти і прийшло до висновку, що це була боротьба сталінського режиму з класом заможних селян", - сказала депутат. Новікова зазначила, що "знищувався саме клас на території кількох радянських республік". "Несправедливо говорити про те, що це була політика Росії по відношенню до України", - сказала вона. "Я не думаю, що є необхідність терміново переглядати якісь закони, прийняті всередині України, але якщо буде на те воля суб`єкта законодавчої ініціативи, такий законопроект може бути розглянутий всередині парламенту і буде прийнято відповідне рішення", - зазначила депутат. За словами Новікової, з оцінкою ПАРЄ цих подій "буде рахуватися все європейське співтовариство, в тому числі і Україна" і це рішення було прийнято "після дослідження об`єктивних фактів".
Закон, який визначає Голодомор геноцидом українського народу, може бути переглянутий.
Такий висновок можна зробити зі слів депутата від Партії регіонів Юлії Новікової в ефірі 5 каналу.
Відповідаючи на питання, чи буде переглянутий цей закон після рішення ПАРЄ, яка не визнала Голодомор геноцидом українців, вона заявила: "Ми не повинні бути однобокими в нашому підході".
"Вивчивло європейське співтовариство історичні факти і прийшло до висновку, що це була боротьба сталінського режиму з класом заможних селян", - сказала депутат.
Новікова зазначила, що "знищувався саме клас на території кількох радянських республік".
"Несправедливо говорити про те, що це була політика Росії по відношенню до України", - сказала вона.
"Я не думаю, що є необхідність терміново переглядати якісь закони, прийняті всередині України, але якщо буде на те воля суб`єкта законодавчої ініціативи, такий законопроект може бути розглянутий всередині парламенту і буде прийнято відповідне рішення", - зазначила депутат.
За словами Новікової, з оцінкою ПАРЄ цих подій "буде рахуватися все європейське співтовариство, в тому числі і Україна" і це рішення було прийнято "після дослідження об`єктивних фактів".