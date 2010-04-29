Чи хочуть українці бачити пам'ятники Сталіну (опитування)

Більшість громадян України негативно ставляться до ініціатив встановлення пам’ятників Сталіну.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова.

За результатами дослідження, більшість українських громадян – 56,7% - негативно ставляться до ініціативи встановлення пам’ятників Сталіну в містах України. Позитивно до цієї ініціативи ставиться лише кожен десятий – 9,6%.

Решта опитаних виявилися байдужими до цього питання або не змогли визначитися з відповіддю на питання, зазначили у соціологічній службі Центру Разумкова.

Директор соціологічної служби Андрій БИЧЕНКО зазначив, що лише у південних областях країни негативні оцінки щодо цієї ініціативи становлять менше половини опитаних (37,1%), проте це вдвічі більше, ніж кількість жителів цього регіону, які схвалюють встановлення пам’ятників Сталіну (17,2%).

У решті регіонів негативно до подібної ініціативи ставляться абсолютна більшість жителів: 54,4% у Центрі, 57,0% на Сході і 76,0% на Заході.

А.БИЧЕНКО додав, що негативне ставлення до встановлення пам’ятників Сталіну також переважає в усіх вікових групах: від 52,4% негативного ставлення серед респондентів у віці 60 років і старших та до 61,0% у віковій групі 40-49 років.

Дослідження проводилося з 14 по 21 квітня 2010 року. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.