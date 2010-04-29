Прокуратура не знайшла порушень прав журналістів «Експресу»

Прокуратура не знайшла порушень прав журналістів львівської газети «Експрес». Про це заявив на засіданні парламентського комітету з питань свободи слова та інформації 28 квітня представник прокуратури Сергій Соляр.



«В порушенні кримінальної справи за ст. 171 ККУ відмовлено, оскільки головний редактор і журналіст газети "Експрес" втручалися в процес виконання службових обов`язків слідчого міліції. Слідчий Мельник запрошував для дачі пояснень громадянина Вея не як директора газети, а як бухгалтера, а громадянин Поченок не пускав його. Ознак перешкоджання журналістській діяльності прокуратура не виявила», - заявив прокурор. За його словами в медичні заклади не зверталися ні журналіст газети «Експрес» пан Куфрик, ні головний редактор Ігор Починок, відеокамеру вони не дали оглянути прокуратурі.



Перший заступник голови профільного комітету Андрій Шевченко зауважив представникові прокуратури, що перешкоджання журналістській діяльності не означає лише зафіксовані побої чи поламану камеру. Сергій Соляр відповів, що у прокуратури немає відео, яке поширили інтернетом, а представники «Експресу» не захотіли з ними співпрацювати. Член комітету Олена Бондаренко вважає ухилення від співпраці представників газети «Експрес» навмисним.



На засіданні комітету також виступив перший заступник начальника податкової міліції Йосип Бучинський, який розповів, що стосовно колишнього бухгалтера ТОВ «Видавнича група "Експрес"» Андрія Вея порушена кримінальна справа за несплату податку на прибуток до бюджету у сумі понад 2,5 млн. грн. «Ми його чотири рази запрошували телеграмами, листом, нарочним, але він так і не з`являвся. В результаті було здійснено примусовий привід», - пояснював представник податкової міліції. Його пояснення перервав секретар парламентського комітету Юрій Стець, який зазначив, що комітет не розбирається з господарським конфліктом, а хоче почути, чи були порушені права журналістів.



За словами Йосипа Бучинського, з приводу відео, розповсюдженого в інтернеті, була проведена перевірка і зроблено висновок, що перешкоджання журналістській діяльності не було. «Також було проведено службове розслідування і винесена сувора догана слідчому податкової прокуратури Мельнику за неетичну і некоректну поведінку», - сказав він.



Члени комітету взяли інформацію представників податкової і прокуратури до відома.



Також народні депутати звернулися до депутатських фракцій у Верховній Раді з проханням прискорити подання кандидатур до складу тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та випадків тиску на свободу слова. По завершенню комплектації складу ТСК буде зареєстрований проект постанови про її утворення.



Як повідомляла ТК, 13 квітня журналісти львівської газети «Експрес» перекрили трасу Київ-Чоп. Вони вимагали порушити кримінальну справу, створити тимчасову парламентську комісію щодо розслідування обставин перешкоджання журналістській роботі та звільнити кількох представників податкової міліції. Таким чином вони намагалися привернути увагу до дій представників податкової міліції щодо директора «Експресу» Андрія Вея, якого примусово забрали на допит до податкової міліції. Щоб з`ясувати, чому затримали їхнього керівника, головний редактор і журналісти прийшли до податкової міліції. Там зчинилася суперечка, під час якої журналістам завдали побоїв та пошкодили редакційну відеокамеру.



Комітет з питань свободи слова на екстреному засіданні 14 квітня вирішив рекомендувати Верховній Раді створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню фактів перешкоджання професійній журналістській діяльності.



Згодом податківці пояснили, що на Андрія Вея заведена кримінальна справа за ухилення від сплати податків на суму 2,6 млн гривень.



«Телекритика»