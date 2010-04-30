Янукович створив собі громадську раду

Президент Віктор Янукович створив Громадську гуманітарну раду.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, ця рада буде консультативно-дорадчим органом при президенті.

Таке рішення було ухвалене "з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина", йдеться в указі.

Очолив Громадську гуманітарну раду сам Янукович, а виконавчим секретарем призначена заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.

До складу ради також увійшли:

Валерій Бебик - проректор з політичних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (за згодою);

Михайло Білецький - експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології (за згодою);

Андрій Бокотей - ректор Львівської національної академії мистецтв (за згодою);

Віктор Бондаренко - перший заступник Голови Вищої атестаційної комісії України;

Костянтин Бондаренко - директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна (за згодою);

Сергій Бубка - президент Національного олімпійського комітету України (за згодою);

Олександр Гриценко - директор Українського центру культурних досліджень (за згодою);

Леонід Губерський - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

Валерій Денисенко - завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою);

Іван Драч - письменник, голова Товариства зв`язків з українцями за межами України "Україна - Світ" (за згодою);

Ілля Ємець - директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я (за згодою);

Валерій Капелюшний - завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету ім. Шевченка (за згодою);

Василь Кремень - президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук (за згодою);

Павло Кутуєв - професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою);

Роман Лубківський - письменник (за згодою);

Максим Михайленко - директор з досліджень Центру соціальних та правових досліджень (за згодою);

Борис Олійник - голова правління Українського фонду культури (за згодою);

Микола Примут - завідувач кафедри політології Донецького національного університету;

Михайло Резнікович - гендиректор - художній керівник Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки (за згодою);

Лариса Скорик - професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою);

Валерій Смолій - директор Інституту історії України НАН, доктор історичних наук, академік Національної академії наук (за згодою);

Богдан Ступка - художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Франка (за згодою);

Дмитро Стус - публіцист, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Шевченка НАН (за згодою);

Петро Толочко - директор Інституту археології НАН України, академік Національної академії наук (за згодою);

Сергій Толстов - директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень (за згодою);

Олена Франчук - голова правління благодійної організації "Фонд Олени Франчук "АНТИСНІД" (за згодою);

Микола Шульга - заступник директора Інституту соціології НАН України (за згодою);

Світлана Щербак - науковий співробітник Інституту філософії ім. Сковороди НАН (за згодою);

Валентин Якушик - професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою).

Українська правда