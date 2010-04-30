Янукович створив собі громадську раду
Секретарем буде Герман
Президент Віктор Янукович створив Громадську гуманітарну раду.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з документом, ця рада буде консультативно-дорадчим органом при президенті.
Таке рішення було ухвалене "з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина", йдеться в указі.
Очолив Громадську гуманітарну раду сам Янукович, а виконавчим секретарем призначена заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.
До складу ради також увійшли:
Валерій Бебик - проректор з політичних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (за згодою);
Михайло Білецький - експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології (за згодою);
Андрій Бокотей - ректор Львівської національної академії мистецтв (за згодою);
Віктор Бондаренко - перший заступник Голови Вищої атестаційної комісії України;
Костянтин Бондаренко - директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна (за згодою);
Сергій Бубка - президент Національного олімпійського комітету України (за згодою);
Олександр Гриценко - директор Українського центру культурних досліджень (за згодою);
Леонід Губерський - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);
Валерій Денисенко - завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою);
Іван Драч - письменник, голова Товариства зв`язків з українцями за межами України "Україна - Світ" (за згодою);
Ілля Ємець - директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я (за згодою);
Валерій Капелюшний - завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету ім. Шевченка (за згодою);
Василь Кремень - президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук (за згодою);
Павло Кутуєв - професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою);
Роман Лубківський - письменник (за згодою);
Максим Михайленко - директор з досліджень Центру соціальних та правових досліджень (за згодою);
Борис Олійник - голова правління Українського фонду культури (за згодою);
Микола Примут - завідувач кафедри політології Донецького національного університету;
Михайло Резнікович - гендиректор - художній керівник Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки (за згодою);
Лариса Скорик - професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою);
Валерій Смолій - директор Інституту історії України НАН, доктор історичних наук, академік Національної академії наук (за згодою);
Богдан Ступка - художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Франка (за згодою);
Дмитро Стус - публіцист, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Шевченка НАН (за згодою);
Петро Толочко - директор Інституту археології НАН України, академік Національної академії наук (за згодою);
Сергій Толстов - директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень (за згодою);
Олена Франчук - голова правління благодійної організації "Фонд Олени Франчук "АНТИСНІД" (за згодою);
Микола Шульга - заступник директора Інституту соціології НАН України (за згодою);
Світлана Щербак - науковий співробітник Інституту філософії ім. Сковороди НАН (за згодою);
Валентин Якушик - професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою).
Українська правда