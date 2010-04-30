В'ятрович про ПАРЄ, Голодомор і політичній кон'юнктурі

Позиція Ради Європи стосовно Голодомору сигналізує Україні, що не можна припиняти донесення історичної правди про події 1932-1933 років у нашій державі.

Про це йдеться у коментарі В. В`ЯТРОВИЧА, текст якого переданий УНІАН Центром досліджень визвольного руху.

«Резолюція ПАРЄ не містить остаточної юридичної оцінки Голодомору. Поряд з тим Рада Європи вчергове класифікує його злочином проти людства, засуджує тоталітарний сталінський режим та застерігає спроби його реабілітації», – зауважив В.В`ЯТРОВИЧ.

Екс-директор архіву СБУ роз`яснює, що це рішення стало результатом політичного компромісу, адже за основу взяли проект політичної комісії, а не юридичної, яка рекомендувала чітко класифікувати події в Україні як геноцид.

«Водночас така позиція Ради Європи чітко сигналізує Україні – донесення історичної правди про Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні не можна припиняти. Дослідження мають продовжуватися істориками, а їх результати не повинні стати залежними від політичної кон`юнктури», – переконаний В.В`ЯТРОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ схвалила доповідь про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР. В цьому документі ПАРЄ відмовилася називати Голодомор геноцидом українського народу, зазначивши, що від насильницького голоду постраждали також народи Росії, Білорусі, Молдови та Казахстану.

Юридичний комітет ПАРЄ пропонував ряд поправок щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, однак Асамблея відмовилася їх схвалити.

27 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.