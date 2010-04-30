Студенти вимагають кримінал за незаконне відрахування з вузу

Всеукраїнська профспілка студентів, аспірантів та молодих спеціалістів «Моноліт» закликає депутатів Верховної Ради України запровадити кримінальну відповідальність за незаконне виключення студентів з вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції представник профспілки «Моноліт» Тарас МУХНЯК.

«На жаль, поза увагою законодавців залишились випадки незаконного відрахування з вищих навчальних закладів, які, безумовно, є різновидом перешкоджання реалізації права на освіту. На сьогоднішній день студенти не мають ефективного судового механізму захисту своїх прав, відсутній профільний наглядовий орган, відсутня відповідальність порушників за такі дії», - сказав Т.МУХНЯК.

Профспілка просить створити при Комітетові ВР з питань освіти та науки Громадську експертно-апеляційну раду, що здійснюватиме нагляд за додержанням законодавства України при відрахуваннях студентів з вищих навчальних закладів. Крім того, внести зміни до ст. 183 Кримінального кодексу України з тим, щоб незаконне відрахування з навчального закладу будь-якої форми власності каралося позбавленням волі на строк до 5 років та забороною обіймати певні посади до 5 років.

Крім того, профспілка пропонує створити робочу групу з розробки змін до законодавства щодо вдосконалення механізмів судового захисту студентів від незаконних відрахувань з навчальних закладів.