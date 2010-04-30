Українська делегація в ПАРЄ не голосувала за права секс-меншин

Члени постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи одностайно виступили проти легалізації одностатевих шлюбів і усиновлення ними дітей, і тому не голосували за резолюцію щодо забезпечення прав геїв, лесбіянок та транссексуалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член постійної делегації України у ПАРЄ, народний депутат Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

Він нагадав, що сьогодні ПАРЄ розглянула і ухвалила резолюцію, спрямовану на позбавлення дискримінації представників сексуальних меншин у багатьох сферах життя.

Водночас, зауважив С.СОБОЛЄВ, у тексті резолюції, який виносився на розгляд і голосування, містилися рекомендації національним парламентам внести норми в національне законодавство щодо дозволів на одностатеві шлюби і усиновлення ними дітей.

«Ми внесли пропозиції виключити це з резолюції, адже усі інші пункти документу, які стосувалися недискримінації таких людей, без сумніву є абсолютно демократичними», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Але, зауважив він, пропозиція українських парламентарів не була врахована, тому члени постійної делегації України у ПАРЄ одностайно виступили проти легалізації одностатевих шлюбів і усиновлення ними дітей і не голосували за резолюцію в цілому.

«Ми наголошуємо, що нав’язування національним парламентам думки про легалізацію одностатевих шлюбів і усиновлення ними дітей є аморальним», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, в ухваленій сьогодні резолюції ПАРЄ депутати, зокрема, закликали країни - члени Ради Європи заборони ненависницькі промови та дискримінаційні заяви, схвалити та імплементувати антидискримінаційне законодавство, забезпечити легальне визнання одностатевого партнерства тільки у випадках, коли національне законодавство передбачає таке визнання, сприяти можливості нести спільну батьківську відповідальність за дітей кожного з партнерів, з урахуванням інтересів дитини.

Крім того, депутати закликали країни-члени запровадити програми з покращення обізнаності та толерантності в суспільстві до ЛГБТ-товариства (товариства лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів), визнати переслідування ЛГБТ-осіб підставою для надання притулку.