Як оскаржувати ухвали судів першої інстанції щодо забезпечення позовів

Громадяни України мають право оскаржувати в апеляційному порядку ухвали судів першої інстанції щодо забезпечення позовів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднив Конституційний Суд України, розглянувши звернення громадянина України Артема СУБОТИ, який просив офіційно розтлумачити положення п. 2 ч. 1 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України щодо забезпечення апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Автор клопотання обґрунтовував своє звернення до КС наявністю неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції названої процесуальної норми і для прикладу навів факти, коли в одних випадках суди допускали оскарження в апеляційному порядку ухвал про відмову у забезпеченні позову, в інших – приймали рішення про відмову в їх перегляді.

Вивчивши матеріали справи, КС вирішив: в аспекті конституційного звернення положення п. 2 ч. 1 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу України стосовно можливості апеляційного оскарження ухвал суду щодо забезпечення позову, а також пунктів 2, 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України необхідно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції як про забезпечення позову і щодо скасування забезпечення позову, так і ухвали про відмову в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України остаточне і не може бути оскаржене.