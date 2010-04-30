У понеділок, 3 травня, о 12.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ з нагоди Всесвітнього дня свободи преси відбудеться прес-конференція «Свобода слова в Україні. Вороги преси - 2009».

Учасники: голова комітету київської незалежної медіа- профспілки Юрій Луканов; юрист Інституту масової інформації Роман Головенко та керівник Інтерньюз-Україна Костянтин Квурт.

Під час заходу будуть названі переможці антирейтингу «Вороги преси - 2009», оприлюднено «Хроніку свободи слова» за 2009 рік та означено нові тенденції у сфері свободи слова в Україні, а також заявлено про головні проблеми, які стоять на заваді розвитку інформаційної сфери країни.

Для довідки. Антирейтинг «Вороги преси» традиційно визначається Інститутом масової інформації та незалежною медіа-профспілкою до Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається 3 травня.

