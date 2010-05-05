У ПР хочуть, щоб ЗМІ відповідали за трансляцію слів "безвідповідальних політиків"
Заява Бондаренко
Народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що журналісти повинні нести відповідальність за публікацію "безвідповідальних заяв політиків".
Відповідну заяву депутат зробила у понеділок, 3 травня, з нагоди Всесвітнього дня свободи слова.
“Ситуація така, що там, де є права, завжди для балансу повинні існувати й обов`язки, інакше вийде вакханалія – те, що, загалом, ми бачимо зараз у відносинах між журналістами і політиками, у відносинах між суспільством і медіа і так далі – між суб`єктами, які задіяні в усіх інформаційних відносинах”, - цитує народного депутата офіційний сайт ПР.
“Свобода слова – це, перш за все, право висловлювати вільно свої думки, в той же час не порушуючи чужі права, тому що наше право завжди закінчується там, де починається право іншої людини. І другий важливий момент – це відповідальність. В даному випадку по відношенню до свободи слова мається на увазі відповідальність за те слово, яке ти вимовляєш. Ось у нас, на жаль, поки ця норма не те, що не працює, вона не розвинена, вона не використовується повною мірою. Тобто ми бачимо безвідповідальні заяви політиків, потім – безвідповідальна трансляція цих заяв через безвідповідальні засоби масової інформації. І ми потім бачимо, яким чином ця безвідповідальність іржею в`їдається в мізки наших громадян і осідає там абсолютно спотвореними суспільними установками або якимись сформованими не тобою і не дійсним станом речей переконаннями і стереотипами”, відзначила Бондаренко.
На думку народного депутата, українська журналістика надмірно політизована і суб`єктивна: “На жаль, нашому глядачеві, читачеві, слухачеві більше дають якісь висновки, якусь готову інтелектуальну жуйку, перероблену кимось, не залишаючи заділу для власних роздумів, щоб громадянин міг отримати тільки фактаж і робити висновки самостійно”.
Коментуючи останній звіт організації Freedom House, яка на основі доповіді «Репортерів без кордонів» стверджує про скорочення свободи слова в Україні на тлі тенденції до зменшення свободи слова в усьому світі, Олена Бондаренко відзначила: “Складно коментувати, не бачивши всієї картини, за якими критеріями Freedom House виносив свою оцінку – цим треба займатися наочніше. Можу тільки сказати, що всі ці рейтинги, зокрема Freedom House, – досить відносні і досить суб`єктивні”.