У ПР хочуть, щоб ЗМІ відповідали за трансляцію слів "безвідповідальних політиків"

Народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що журналісти повинні нести відповідальність за публікацію "безвідповідальних заяв політиків".

Відповідну заяву депутат зробила у понеділок, 3 травня, з нагоди Всесвітнього дня свободи слова.

“Ситуація така, що там, де є права, завжди для балансу повинні існувати й обов`язки, інакше вийде вакханалія – те, що, загалом, ми бачимо зараз у відносинах між журналістами і політиками, у відносинах між суспільством і медіа і так далі – між суб`єктами, які задіяні в усіх інформаційних відносинах”, - цитує народного депутата офіційний сайт ПР.

“Свобода слова – це, перш за все, право висловлювати вільно свої думки, в той же час не порушуючи чужі права, тому що наше право завжди закінчується там, де починається право іншої людини. І другий важливий момент – це відповідальність. В даному випадку по відношенню до свободи слова мається на увазі відповідальність за те слово, яке ти вимовляєш. Ось у нас, на жаль, поки ця норма не те, що не працює, вона не розвинена, вона не використовується повною мірою. Тобто ми бачимо безвідповідальні заяви політиків, потім – безвідповідальна трансляція цих заяв через безвідповідальні засоби масової інформації. І ми потім бачимо, яким чином ця безвідповідальність іржею в`їдається в мізки наших громадян і осідає там абсолютно спотвореними суспільними установками або якимись сформованими не тобою і не дійсним станом речей переконаннями і стереотипами”, відзначила Бондаренко.

На думку народного депутата, українська журналістика надмірно політизована і суб`єктивна: “На жаль, нашому глядачеві, читачеві, слухачеві більше дають якісь висновки, якусь готову інтелектуальну жуйку, перероблену кимось, не залишаючи заділу для власних роздумів, щоб громадянин міг отримати тільки фактаж і робити висновки самостійно”.

Коментуючи останній звіт організації Freedom House, яка на основі доповіді «Репортерів без кордонів» стверджує про скорочення свободи слова в Україні на тлі тенденції до зменшення свободи слова в усьому світі, Олена Бондаренко відзначила: “Складно коментувати, не бачивши всієї картини, за якими критеріями Freedom House виносив свою оцінку – цим треба займатися наочніше. Можу тільки сказати, що всі ці рейтинги, зокрема Freedom House, – досить відносні і досить суб`єктивні”.